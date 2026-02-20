Como efecto directo de esta decisión, el TC dispuso la inmediata libertad de Urresti, conforme a los fundamentos expuestos en el fallo. (Foto: Andina)
Como efecto directo de esta decisión, el TC dispuso la inmediata libertad de Urresti, conforme a los fundamentos expuestos en el fallo. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El resolvió anular la sentencia que condenó a a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra y ordenó su inmediata libertad, tras declarar fundada en parte la demanda presentada en el marco de este proceso.

En la resolución, el máximo intérprete de la Constitución declaró improcedente el pedido formulado por la defensa de Sharmeli Valeri Bustios Patiño para que , así como la solicitud de nulidad de la resolución suprema de abril de 2019 que había absuelto a Urresti como coautor de los delitos imputados.

LEA TAMBIÉN: JNJ inicia investigación preliminar contra juez Richard Concepción Carhuancho

No obstante, el colegiado consideró fundada en parte la demanda en lo referido al derecho a la legalidad penal y a la prescripción de la acción penal. En consecuencia, declaró nula la sentencia del 12 de abril de 2023, que había sido ratificada y precisada en una resolución posterior, mediante la cual se condenó al exministro por el delito de asesinato con alevosía.

Como efecto directo de esta decisión, , conforme a los fundamentos expuestos en el fallo.

El pronunciamiento fue suscrito por los magistrados Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Morales Saravia (ponente), Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez.

LEA TAMBIÉN: TC pone freno a la Sunat: lo que dice de los “errores” de la entidad recaudadora

Asimismo, el declaró nula la resolución suprema del 19 de julio de 2024, que había rechazado un pedido previo de nulidad respecto a la sentencia de abril de 2023.

El caso se remonta al asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, en Ayacucho, durante el conflicto armado interno. Urresti fue condenado en 2023 como coautor del crimen en un proceso que generó amplio debate público.

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional reabre la discusión jurídica sobre el caso, al cuestionar aspectos vinculados a la legalidad penal y los plazos de prescripción.

TE PUEDE INTERESAR

Poder Judicial deja al voto pedido de nulidad de sentencia presentado por Daniel Urresti
Poder Judicial evaluará este 29 de enero si anula condena contra Daniel Urresti
Poder Judicial ratifica condena de 12 años de prisión para Daniel Urresti por crimen de Hugo Bustíos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.