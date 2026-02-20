El Tribunal Constitucional (TC) resolvió anular la sentencia que condenó a Daniel Urresti Elera a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra y ordenó su inmediata libertad, tras declarar fundada en parte la demanda presentada en el marco de este proceso.

En la resolución, el máximo intérprete de la Constitución declaró improcedente el pedido formulado por la defensa de Sharmeli Valeri Bustios Patiño para que el TC se pronuncie sobre la causa, así como la solicitud de nulidad de la resolución suprema de abril de 2019 que había absuelto a Urresti como coautor de los delitos imputados.

No obstante, el colegiado consideró fundada en parte la demanda en lo referido al derecho a la legalidad penal y a la prescripción de la acción penal. En consecuencia, declaró nula la sentencia del 12 de abril de 2023, que había sido ratificada y precisada en una resolución posterior, mediante la cual se condenó al exministro por el delito de asesinato con alevosía.

Como efecto directo de esta decisión, el TC dispuso la inmediata libertad de Urresti, conforme a los fundamentos expuestos en el fallo.

El pronunciamiento fue suscrito por los magistrados Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Morales Saravia (ponente), Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez.

Asimismo, el TC declaró nula la resolución suprema del 19 de julio de 2024, que había rechazado un pedido previo de nulidad respecto a la sentencia de abril de 2023.

El caso se remonta al asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, en Ayacucho, durante el conflicto armado interno. Urresti fue condenado en 2023 como coautor del crimen en un proceso que generó amplio debate público.

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional reabre la discusión jurídica sobre el caso, al cuestionar aspectos vinculados a la legalidad penal y los plazos de prescripción.