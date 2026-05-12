La estrategia de diversificación de Madrid ha sido posicionarse en Lima Top (segmento alto) y Lima Moderna (segmento medio-ato) (Foto: Madrid Inmobliaria).
La estrategia de diversificación de Madrid ha sido posicionarse en Lima Top (segmento alto) y Lima Moderna (segmento medio-ato) (Foto: Madrid Inmobliaria).
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Edgar Velito
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La inmobiliaria de capitales peruanos Madrid Inmobiliaria, con más de 21 años en el mercado, avanza con su estrategia de crecimiento en Lima y afina una nueva etapa de expansión enfocada en ampliar su presencia geográfica y diversificar sus líneas de negocio. La compañía evalúa nuevas oportunidades en el mercado residencial y en segmentos complementarios, mientras define los próximos pasos de su desarrollo local y regional.

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