Ronald Aguilar, gerente comercial de Madrid Inmobiliaria, señaló que la compañía cerró 2025 con ventas por S/ 125 millones, impulsadas por el lanzamiento de cuatro nuevos desarrollos en Pueblo Libre, Chorrillos, Magdalena y San Miguel, que son distritos nuevos para la firma.

Esa dinámica se mantuvo en 2026: al cierre del primer trimestre, la empresa registró ventas por cerca de S/ 50 millones con la colocación de 73 unidades. “Estamos al 110% de cumplimiento de lo que habíamos planificado”, indicó a Gestión.

Dicho resultado se inserta en una trayectoria iniciada en 2004, año en que la empresa ingresó al mercado. Desde entonces, ha desarrollado 44 proyectos, enfocados principalmente en primera vivienda.

Con el avance de su operación, también ha incorporado viviendas orientadas a inversión (renta o alquiler), lo que la ha llevado a concentrarse en zonas con mayor demanda dentro de ese segmento. “Hoy nos estamos incorporando de manera más activa en Lima Moderna. Por ejemplo, acabamos de entregar un proyecto en Jesús María y estamos próximos a entregar otro en Surquillo, que, de hecho, ha sido el proyecto con mejor desempeño en ventas durante este primer trimestre”, destacó.

El ejecutivo aseguró que Lima Moderna es un mercado muy atractivo, en el que evalúan de manera constante terrenos y desarrollan cabidas para los proyectos que podrían ejecutar. Asimismo, añadió que es una zona donde observan el mayor dinamismo del mercado.

Ronald Aguilar, gerente comercial de Madrid Inmobiliaria.

Madrid Inmobiliaria prevé tres lanzamientos y 400 nuevas unidades en 2026

Madrid Inmobiliaria inició su desarrollo en Lima Top con proyectos en Surco y San Borja, y posteriormente amplió su presencia hacia distritos como San Isidro. Actualmente cuenta con nueve proyectos activos: dos en etapa de preventa, seis en construcción y uno de entrega inmediata, ubicados principalmente en Lima Top y Lima Moderna.

“Actualmente estamos en el prelanzamiento de un proyecto en San Borja previsto para este mes y, en junio, lanzaremos otro en Surquillo. Solo este último contemplará 235 unidades y representará cerca del 15% de las ventas proyectadas para el año”, adelantó el ejecutivo.

La expansión también forma parte de la hoja de ruta de este año. Y es que la empresa prevé invertir S/ 118 millones en la adquisición de nuevos terrenos, desarrollo de proyectos y ejecución de obras.

“Tenemos como meta adquirir cuatro terrenos por año. Actualmente tenemos dos proyectos próximos a salir al mercado (San Borja y Surquillo) y evaluamos otros dos terrenos en Lima Moderna, cuyas negociaciones ya están en curso. Este año esperamos lanzar tres nuevos proyectos: uno en Surquillo, otro en San Borja, y un tercero aún en evaluación que, en conjunto, incorporarán alrededor de 400 nuevas unidades a la oferta”, explicó.

Madrid alista nuevas líneas de negocio y analiza expansión fuera del Perú

A partir de ese avance, la estrategia incorpora un componente de diversificación. Madrid evalúa incursionar en negocios vinculados a Techo Propio y habilitación urbana. Aunque el análisis continúa y todavía no existe una fecha definida, la empresa considera que estas líneas podrían marcar el inicio de su expansión fuera del país.

“Hemos identificado oportunidades para incursionar en mercados como Panamá, Uruguay y Ecuador, que resultan atractivos porque nuestro modelo de negocio puede adaptarse con mayor facilidad. Por ejemplo, en América Latina existe una importante demanda de vivienda de interés social, una tendencia que también se observa en el Perú, especialmente en Lima”, sostuvo.

El objetivo de la inmobiliaria este año es definir las nuevas líneas de negocio y estructurar la evaluación de su viabilidad técnica y comercial. ”Para el siguiente año es concretar por lo menos una nueva unidad de negocio complementaria al desarrollo residencial tradicional”, afirmó.

Con esa perspectiva, hacia 2030 la empresa proyecta mantener entre 10 y 12 proyectos en cartera de ventas por año, alcanzar la entrega de 2,884 unidades y registrar ventas acumuladas por US$ 327 millones. Para el cierre de 2026, la meta inmediata es colocar 345 unidades y registrar ventas por S/ 194 millones. “El año pasado registramos ventas por S/ 125 millones, lo que representaría un crecimiento de 55% en valor para este año y de más de 40% en unidades”, apuntó.