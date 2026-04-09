La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) confirmó que la municipalidad de Miraflores es la propietaria del predio donde funciona el Mercado Municipal N.° 1.

Asimismo, precisó que el intento de la comuna de Surquillo por inscribir este espacio comercial no cuenta con sustento legal.

Este pronunciamiento deja constancia de que el inmueble se encuentra debidamente inscrito a nombre del municipio miraflorino en la partida registral N.° 07017698, informó la Agencia Andina.

Asimismo, evidencia que las pretensiones de Surquillo no solo carecían de sustento jurídico, sino que se basaban en interpretaciones erróneas que generaron confusión en la ciudadanía y la opinión pública a través de diversos medios de comunicación, indicó la comuna de Miraflores en una nota de prensa.

En su reciente resolución, Sunarp advierte que la solicitud presentada por las autoridades surquillanas adolece de un “defecto insubsanable”, lo que confirma la improcedencia absoluta de su intento de inscripción.

la entidad precisó que la norma de creación del distrito de Surquillo establece límites territoriales, pero en ningún caso transfiere la propiedad de predios pertenecientes a Miraflores. Foto: Municipio de Miraflores

Además, la entidad precisó que la norma de creación del distrito de Surquillo establece límites territoriales, pero en ningún caso transfiere la propiedad de predios pertenecientes a Miraflores.

“La Sunarp nos ha dado la razón y reconoce que este espacio comercial fue debidamente inscrito —a nombre de la corporación edil miraflorina— en los registros públicos. El Mercado Municipal N° 1 fue, es y seguirá siendo de Miraflores, y lamentamos que Surquillo haya generado incertidumbre y desinformación entre los vecinos”, afirmó Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores.

De esta manera, la Municipalidad Distrital de Miraflores exhortó a las autoridades de Surquillo a actuar con responsabilidad y respeto al marco legal vigente, evitando promover controversias sin fundamento que solo afectan la institucionalidad y la confianza ciudadana.