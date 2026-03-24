El proyecto del teleférico en Miraflores ha pasado a una fase de pruebas técnicas antes de una futura puesta en funcionamiento, tras culminar la implementación de las estaciones en el mencionado distrito limeño.

En esta etapa, los trabajos se concentran en comprobar que todo el sistema funcione correctamente antes de iniciar la operación.

Según lo reportado, se estima que este sistema de transporte podría empezar a operar en unas 7 semanas, aunque ese plazo podría alargarse según los resultados de las pruebas. Por ello, se consideró posible que el inicio de operaciones demore más de lo que se había previsto al inicio.

El teleférico de Miraflores apunta a ser una opción de transporte que reduzca tiempos de viaje, ayude a descongestionar el tráfico y funcione también como atractivo turístico.

Asimismo, este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia orientada para modernizar el sistema de transporte de Lima mediante nuevas soluciones.

Cabe precisar que, según pudo conocer El Comercio, la colocación de piezas de anclaje y otros trabajos en las estaciones del proyecto han sido culminadas, por lo que solo restaría que personal técnico fije las cabinas y coloque los cables y frenos respectivos.