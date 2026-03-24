Teleférico en Miraflores entra en fase de pruebas técnicas antes de su puesta en marcha. Foto: Captura/Canal N
Teleférico en Miraflores entra en fase de pruebas técnicas antes de su puesta en marcha. Foto: Captura/Canal N
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Redacción Gestión
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, tras culminar la implementación de las estaciones en el mencionado distrito limeño.

En esta etapa,

Según lo reportado, se estima que este sistema de transporte podría empezar a operar en unas 7 semanas, aunque ese plazo podría alargarse según los resultados de las pruebas. Por ello,

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El teleférico de Miraflores apunta a ser una opción de transporte que reduzca tiempos de viaje, ayude a descongestionar el tráfico y funcione también como atractivo turístico.

Asimismo,

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Cabe precisar que, según pudo conocer El Comercio, la colocación de piezas de anclaje y otros trabajos en las estaciones del proyecto han sido culminadas, por lo que solo restaría que personal técnico fije las cabinas y coloque los cables y frenos respectivos.

El teleférico de Miraflores apunta a ser una opción de transporte que reduzca tiempos de viaje y ayude a descongestionar el tráfico. Foto: GEC
El teleférico de Miraflores apunta a ser una opción de transporte que reduzca tiempos de viaje y ayude a descongestionar el tráfico. Foto: GEC

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