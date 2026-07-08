Distrito surqillano se encuentra en una posición estratégica, muy cerca de San Isidro, Miraflores, San Borja y Surco. (Foto: Difusión)
Distrito surqillano se encuentra en una posición estratégica, muy cerca de San Isidro, Miraflores, San Borja y Surco. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
mailMayumi García

Rodeado de distritos de Lima Top como San Isidro y Miraflores, Surquillo emerge como una propuesta que cada vez cobra mayor relevancia, sea por su ubicación o por el desarrollo en diferentes frentes comerciales. En diálogo con Gestión, la alcaldesa de este distrito, Cintia Loayza, comenta sobre la realidad comercial del distrito, su potencial y también algunos aspectos que aún retrasan un mayor despegue económico.

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