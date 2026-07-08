¿Cómo viene desenvolviéndose Surquillo en cuanto a generación de negocios?

A partir de dos características claves, como son su ubicación estratégica y el hecho de ser un distrito de paso, Surquillo actualmente alberga más de 14,000 establecimientos comerciales, siendo que en los últimos cuatro años se han constituido más de 7,000 negocios.

¿Qué sector económico es el que más viene creciendo en Surquillo?

Uno de los más destacados es la gastronomía, cuyo rubro se ha fortalecido con una estrategia de mejora de espacios públicos a través de la implementación de 39 terrazas gastronómicas que esperamos sigan creciendo en número. El objetivo es convertir estos espacios en sitios atractivos para el turismo gastronómico; además, de fortalecer la actividad económica del distrito.

¿En qué zonas del distrito se encuentran las 39 terrazas gastronómicas?

Las terrazas gastronómicas están ubicadas en el Cercado de Surquillo, dentro del cuadrante conformado por las calles Santa Rosa, Inca, Irribarren, Gonzáles Prada. Nosotros buscamos consensuar con los empresarios la estandarización de algunos formatos y características de sus negocios que los mostraran más atractivos para el público. Se establecieron criterios sobre el uso de macetas, tipos de plantas, toldos, señalización y otros elementos, procurando que las terrazas no generen impactos negativos ni representen riesgos para los ciudadanos.

Además de la gastronomía, ¿qué otros rubros vienen performando positivamente en Surquillo?

Surquillo cuenta con importantes actividades económicas, tales como las concesionarias de las principales marcas de vehículos del mundo, ubicadas principalmente a lo largo de la avenida República de Panamá. También sobresale el centro comercial Mallplaza Angamos; además, de plantas de producción de empresas como Lucha Partners, entre otras empresas.

Durante su gestión, ¿ha existido interés de nuevos operadores del sector retail por ingresar a Surquillo?

Si hablamos de proyectos de la envergadura de un centro comercial, la información que maneja la municipalidad indica que se han realizado consultas para desarrollar anteproyectos comerciales. Sin embargo, hasta el momento ninguno se ha materializado.

¿Qué estaría impidiendo que se concreten estas inversiones de gran escala?

Una dificultad que tenemos en el distrito es la falta de habilitación urbana en determinados sectores, lo cual recae en el estancamiento de algunas inversiones importantes. Las consultas que recibe la municipalidad suelen estar relacionadas con la obtención de parámetros urbanísticos para evaluar la viabilidad de futuros proyectos, evidenciándose el interés de los inversores, aunque muchos procesos se detienen por problemas de saneamiento legal o porque no se concreta la negociación con los propietarios.

¿En qué zonas del distrito se concentran esas consultas?

Principalmente en el Cercado de Surquillo, como la avenida Angamos y en el entorno de República de Panamá, donde existen terrenos de mayor dimensión con potencial para desarrollos comerciales. Tengamos en cuenta que un centro comercial requiere terrenos de gran extensión y Surquillo hoy crece principalmente en altura.

Actualmente, ¿qué problemas tienen las áreas mencionadas para la creación de nuevos establecimientos comerciales?

En esos sectores todavía falta culminar procesos de habilitación urbana y un reajuste integral de zonificación, pues aún existen áreas con clasificación industrial. Entonces, esa reorganización del uso antiguo, que data del 2007 a la fecha, limita la inversión privada.

¿Qué acciones está impulsando la municipalidad para destrabar estas posibles inversiones?

La municipalidad ha elaborado un nuevo Reajuste Integral de Zonificación (RIZ), que actualmente se encuentra en evaluación por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El objetivo es actualizar el instrumento de gestión para adecuarlo a la realidad actual del distrito y facilitar nuevos procesos de habilitación urbana e inversión privada. El RIZ incorpora todas las zonas cuya clasificación actual ya no responde a la realidad urbana del distrito.

¿Qué impacto tendría esa actualización?

Permitiría impulsar el desarrollo empresarial en distintos sectores, incluyendo proyectos inmobiliarios, cadenas de restaurantes, empresas, bancos, aseguradoras y diversos negocios que podrían aprovechar la ubicación estratégica de Surquillo.

Cintia Loayza, alcaldesa de Surquillo. (Foto: Municipalidad de Surquillo)

Inversión inmobiliaria

¿Cuántos proyectos inmobiliarios se ejecutan en Surquillo?

En este momento, Surquillo muestra un crecimiento relevante de iniciativas de este tipo, estimando que se ejecutan más de 30 proyectos en distintas etapas de desarrollo. Estas edificaciones se concentran principalmente en ejes metropolitanos como las avenidas Aramburú, Angamos y Tomás Marsano. De hecho, en esta última vía, cerca de la Universidad de San Martín de Porres, se desarrollan proyectos de empresas como Abril, Edifica y Tale, entre otras firmas reconocidas a nivel nacional.

Los proyectos inmobiliarias también están siendo una oportunidad para el crecimiento de negocios adicionales...

Sí, hoy vemos que las principales inmobiliarias del país vienen invirtiendo en Surquillo mediante proyectos que incorporan espacios comerciales como farmacias, cafeterías, minimarkets y otros negocios en sus primeros niveles.

¿Cuántos nuevos metros cuadrados (m2) en locales vienen generando estos proyectos inmobiliarios?

No contamos con el dato de m2. Sin embargo, durante esta gestión se han implementado mecanismos que articulan el trabajo entre los vecinos y la empresa privada para que los desarrollos inmobiliarios generen un impacto positivo y mitiguen los efectos propios del proceso constructivo.

¿Todos estos proyectos inmobiliarios están incorporando una propuesta comercial?

No necesariamente. Todo depende de los parámetros urbanísticos y de la normativa vigente. Cuando un proyecto se ubica en ejes metropolitanos (tales como las avenidas Tomás Marsano, Angamos, Aramburú, República de Panamá), generalmente cuenta con parámetros de uso mixto, es decir, residencial y comercial, lo que permite incorporar establecimientos comerciales.

¿En cuánto se ha revalorizado el precio del m2 en Surquillo debido al interés inmobiliario?

Considero que actualmente el valor del m2 en Surquillo puede superar los US$ 2,500 (dependiendo de la ubicación), mientras que en etapas previas a la pandemia podría estar tranquilamente en precios inferiores a los US$ 2,000. Adicional a ello, el distrito se encuentra rodeado por zonas de alto valor inmobiliario como San Isidro, Miraflores, San Borja y parte de Surco, lo que también impulsa su revalorización.

Además de las vías mencionadas, ¿qué otras zonas en el distrito se han identificado con alto potencial para la ejecución de proyectos?

Podemos mencionar la continuación de la avenida Tomás Marsano, avenidas Andrés Avelino Cáceres, Intihuatana y Manuel Villarán. Al tratarse de ejes metropolitanos, estas vías ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, restaurantes y otros negocios.

Surquillo aloja proyectos de diferentes inmobiliarias.

El dato