Los Portales mantiene operaciones en 20 ciudades del país y ahora será controlada íntegramente por Grupo Raffo. (Foto: Difusión)
Los Portales mantiene operaciones en 20 ciudades del país y ahora será controlada íntegramente por Grupo Raffo. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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culminó la adquisición del 50% de las acciones de y Subsidiarias que estaban en manos de Constructoras ICA, con lo que consolidó el 100% de la propiedad de la inmobiliaria peruana.

La compañía informó que la operación fue ejecutada por GR Holding () como parte de su estrategia de consolidación en el negocio inmobiliario y de crecimiento en el mercado peruano. Antes de esta transacción, el grupo peruano ya era propietario del otro 50% de la empresa, por lo que ahora pasa a controlar la totalidad de su accionariado.

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Se cierra una operación anunciada en marzo

La transacción pone fin a un proceso iniciado en marzo de este año, cuando , vinculadas al Grupo ICA. Con el cierre de la operación, el conglomerado peruano se convierte en el único accionista de Los Portales.

Aunque la empresa no reveló el monto de la adquisición ni los términos financieros de la transacción, señaló que esta forma parte de su proceso de consolidación en los negocios inmobiliarios para impulsar su estrategia de crecimiento en el país.

Grupo Raffo señaló que la adquisición forma parte de su estrategia de consolidación y crecimiento en el mercado peruano. (Foto: Difusión)
Grupo Raffo señaló que la adquisición forma parte de su estrategia de consolidación y crecimiento en el mercado peruano. (Foto: Difusión)

Los Portales desarrolla actualmente cinco unidades de negocio: Habilitación Urbana, Vivienda Social, Departamentos, Hoteles y Rentas, con operaciones en 20 ciudades del Perú, según el comunicado.

La consolidación accionaria ocurre además en un contexto de fortalecimiento patrimonial de la compañía. con el objetivo de respaldar el crecimiento de sus distintas líneas de negocio.

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