Grupo Raffo culminó la adquisición del 50% de las acciones de Los Portales S.A. y Subsidiarias que estaban en manos de Constructoras ICA, con lo que consolidó el 100% de la propiedad de la inmobiliaria peruana.

La compañía informó que la operación fue ejecutada por GR Holding (Grupo Raffo) como parte de su estrategia de consolidación en el negocio inmobiliario y de crecimiento en el mercado peruano. Antes de esta transacción, el grupo peruano ya era propietario del otro 50% de la empresa, por lo que ahora pasa a controlar la totalidad de su accionariado.

Se cierra una operación anunciada en marzo

La transacción pone fin a un proceso iniciado en marzo de este año, cuando GR Holding anunció la firma de un acuerdo vinculante para adquirir el 50% de participación que mantenían las empresas mexicanas Constructoras ICA S.A. de C.V. y YRPZA S.A. de C.V., vinculadas al Grupo ICA. Con el cierre de la operación, el conglomerado peruano se convierte en el único accionista de Los Portales.

Aunque la empresa no reveló el monto de la adquisición ni los términos financieros de la transacción, señaló que esta forma parte de su proceso de consolidación en los negocios inmobiliarios para impulsar su estrategia de crecimiento en el país.

Grupo Raffo señaló que la adquisición forma parte de su estrategia de consolidación y crecimiento en el mercado peruano. (Foto: Difusión)

Los Portales desarrolla actualmente cinco unidades de negocio: Habilitación Urbana, Vivienda Social, Departamentos, Hoteles y Rentas, con operaciones en 20 ciudades del Perú, según el comunicado.

La consolidación accionaria ocurre además en un contexto de fortalecimiento patrimonial de la compañía. En mayo de este año, Los Portales aprobó una capitalización por S/ 320 millones, elevando su capital social a S/ 573.75 millones con el objetivo de respaldar el crecimiento de sus distintas líneas de negocio.