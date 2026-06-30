La empresa inmobiliaria Los Portales anunció la capitalización de S/ 320 millones en resultados acumulados correspondientes al periodo 2019-2023, una operación con la que elevará su capital social hasta S/ 573.75 millones. La medida busca fortalecer su patrimonio y dotar a la compañía de mayores recursos para financiar su crecimiento en los próximos años.

La capitalización forma parte del Plan Estratégico de Crecimiento 2026-2031, con el que la empresa pretende consolidar su posición financiera y contar con una estructura de capital que le permita afrontar los retos propios del mercado inmobiliario.

“Somos conscientes de que el sector inmobiliario es afectable ante diversos tipos de riesgos, por ello se definió, con el Directorio, una capitalización de resultados acumulados de S/ 320 millones”, señaló Alicia Augusto Wong, gerente central de Administración y Finanzas de Los Portales. La ejecutiva agregó que la decisión busca fortalecer el patrimonio de la compañía, mitigar riesgos y contribuir a su sostenibilidad financiera de mediano plazo.

Balance financiero de Los Portales

La empresa sostuvo que esta operación se suma a la estrategia financiera aplicada durante los últimos cinco años, enfocada en mantener un balance sólido y un bajo nivel de endeudamiento, con el objetivo de respaldar el crecimiento del negocio.

En ese contexto, indicó que actualmente registra una facturación cercana a S/ 1,000 millones, acompañada de márgenes operativos consistentes. Asimismo, al cierre de diciembre de 2025 reportó resultados acumulados por S/ 568 millones y aseguró mantener un cumplimiento holgado de los covenants financieros asociados a sus obligaciones.

Según informó Los Portales, la estrategia financiera aplicada en los últimos años le ha permitido mantener un balance sólido, un bajo nivel de endeudamiento y una facturación cercana a S/ 1,000 millones. (Foto: Difusión)

La inmobiliaria añadió que el fortalecimiento de su patrimonio también ha contribuido a mantener sus indicadores crediticios. En ese sentido, recordó que Pacific Credit Rating conserva hace tres años la calificación PE1-, con perspectiva estable, para sus papeles comerciales. A ello se suma la clasificación CP-1-(pe) otorgada por Apoyo & Asociados (Fitch) para esos instrumentos.

La capitalización anunciada representa una de las principales decisiones financieras de la compañía en los últimos años y busca reforzar su capacidad para ejecutar el plan de crecimiento previsto hasta 2031, en un escenario en el que el mercado inmobiliario aún enfrenta desafíos vinculados al acceso al financiamiento y la evolución de la demanda.