La empresa inmobiliaria Los Portales anunció la capitalización de S/ 320 millones en resultados acumulados correspondientes al periodo 2019-2023, una operación con la que elevará su capital social hasta S/ 573.75 millones. La medida busca fortalecer su patrimonio y dotar a la compañía de mayores recursos para financiar su crecimiento en los próximos años.
La capitalización forma parte del Plan Estratégico de Crecimiento 2026-2031, con el que la empresa pretende consolidar su posición financiera y contar con una estructura de capital que le permita afrontar los retos propios del mercado inmobiliario.
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“Somos conscientes de que el sector inmobiliario es afectable ante diversos tipos de riesgos, por ello se definió, con el Directorio, una capitalización de resultados acumulados de S/ 320 millones”, señaló Alicia Augusto Wong, gerente central de Administración y Finanzas de Los Portales. La ejecutiva agregó que la decisión busca fortalecer el patrimonio de la compañía, mitigar riesgos y contribuir a su sostenibilidad financiera de mediano plazo.
Balance financiero de Los Portales
La empresa sostuvo que esta operación se suma a la estrategia financiera aplicada durante los últimos cinco años, enfocada en mantener un balance sólido y un bajo nivel de endeudamiento, con el objetivo de respaldar el crecimiento del negocio.
En ese contexto, indicó que actualmente registra una facturación cercana a S/ 1,000 millones, acompañada de márgenes operativos consistentes. Asimismo, al cierre de diciembre de 2025 reportó resultados acumulados por S/ 568 millones y aseguró mantener un cumplimiento holgado de los covenants financieros asociados a sus obligaciones.
La inmobiliaria añadió que el fortalecimiento de su patrimonio también ha contribuido a mantener sus indicadores crediticios. En ese sentido, recordó que Pacific Credit Rating conserva hace tres años la calificación PE1-, con perspectiva estable, para sus papeles comerciales. A ello se suma la clasificación CP-1-(pe) otorgada por Apoyo & Asociados (Fitch) para esos instrumentos.
La capitalización anunciada representa una de las principales decisiones financieras de la compañía en los últimos años y busca reforzar su capacidad para ejecutar el plan de crecimiento previsto hasta 2031, en un escenario en el que el mercado inmobiliario aún enfrenta desafíos vinculados al acceso al financiamiento y la evolución de la demanda.
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