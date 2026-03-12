GR Holding S.A., el holding de inversiones del Grupo Raffo, informó que firmó un acuerdo vinculante para adquirir el 50% de participación que aún no posee en Los Portales, empresa inmobiliaria peruana en la que ya participa como accionista. Con esta operación, el grupo peruano busca quedarse con el control total de la compañía.

Las acciones que serán adquiridas pertenecen a las empresas mexicanas Constructoras ICA S.A. de C.V. y YRPZA S.A. de C.V., vinculadas al histórico grupo mexicano ICA, uno de los mayores conglomerados de ingeniería y construcción de América Latina. Actualmente, estas compañías poseen el 50% del capital social de Los Portales.

De concretarse la transacción, GR Holding pasará a concentrar el 100% del accionariado de la inmobiliaria, consolidando así el control total de la empresa. El acuerdo firmado contempla la compra de la totalidad de las acciones que los inversionistas mexicanos mantienen en la compañía.

Los Portales es una empresa inmobiliaria peruana fundada en 1996 y controlada por el Grupo Raffo, que hasta ahora comparte su propiedad con inversionistas mexicanos vinculados al grupo ICA.

La compañía desarrolla proyectos de vivienda y oficinas, pero también es ampliamente conocida por su negocio de estacionamientos, que opera en centros comerciales, clínicas, aeropuertos y edificios corporativos en distintas ciudades del país. Además, participa en el sector hotelero a través del desarrollo y gestión de hoteles.

A lo largo de los años, la empresa ha participado en diversos proyectos urbanos en Lima y otras regiones del Perú, consolidando una presencia relevante en el sector inmobiliario. Su modelo de negocio combina el desarrollo inmobiliario con servicios vinculados a infraestructura urbana, como la administración de estacionamientos y operaciones hoteleras.

Así es la operación de compra de Los Portales

La operación se realizará mediante una transacción extrabursátil, es decir, fuera del mercado de valores, mediante la transferencia directa de acciones entre las partes involucradas. Este tipo de operaciones es habitual en procesos de reorganización accionaria o adquisiciones corporativas.

No obstante, la empresa precisó que el acuerdo suscrito tiene carácter vinculante, pero el cierre de la operación aún está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes establecidas en el contrato. Una vez cumplidos estos requisitos, se procederá con la formalización definitiva de la transacción.

GR Holding indicó que, de concretarse el cierre de la operación, informará oportunamente al mercado mediante un nuevo Hecho de Importancia ante la SMV, en línea con las obligaciones de transparencia y divulgación que rigen para las empresas vinculadas al mercado de valores peruano.

