En cumplimiento con lo establecido por la normativa sobre la actualización de las tarifas eléctricas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), informó que ha efectuado la revisión mensual correspondiente al presente mes.

Como resultado de dicha revisión, a partir del 4 de julio de 2026, las tarifas eléctricas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) tienen una reducción promedio de -0.39% para los usuarios domiciliarios y de -0.21% para los usuarios comerciales e industriales, indicó la entidad.

Recordó que la tarifa eléctrica está compuesta por los costos eficientes de generar, transmitir y distribuir la electricidad a los usuarios.

Componentes de las tarifas

De acuerdo con la normatividad vigente, las tarifas eléctricas son revisadas por Osinergmin cada mes, a partir de fórmulas de actualización y valores de indicadores como el Indice de Precios al por Mayor (IPM), el tipo de cambio, el precio del gas natural.

También toma en cuenta los precios de los combustibles, los precios del cobre y aluminio; así como de los contratos suscritos entre empresas de generación y distribución para dotar de energía eléctrica a los usuarios.

Tarifas eléctricas en América Latina a abril 2026. Fuente: Análisis de Osinergmin

¿Qué explica esta variación?

De esta manera, para el mes de julio, la reducción tarifaria en el SEIN se produce por la entrada en operación comercial de la línea de transmisión 138 kV Puerto Maldonado-Iberia, explicó la entidad.

Otro elemento que influye en la reducción -anotó- es la modificación del Peaje Unitario por Conexión al Sistema Principal de Transmisión y de los Peajes y Compensaciones para los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión debido a los recursos de reconsideración contra la fijación de dichos peajes determinados en mayo 2026.

Asimismo, obedece a la aplicación de las fórmulas de actualización del Cargo Fijo y del Valor Agregado de Distribución (VAD) por la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPM), el tipo de cambio y los precios del cobre y aluminio.

Las tarifas de luz se incrementarán este mes en sistemas eléctricos aislados, señala ente regulador

Tarifas subirán en sistemas aislados

Por otro lado, Osinergmin informó que las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados este mes tendrán un incremento promedio de 1.84% para los usuarios domiciliarios y de 4.03% para los usuarios comerciales e industriales.

Ello debido a la modificación de los Precios en Barra Efectivos fijados en el mes de mayo 2026 y a la actualización de dichos precios por la variación del IPM y precios de los combustibles (Diésel) en el presente mes.

También se debió a la aplicación de las fórmulas de actualización del Cargo Fijo y del Valor Agregado de Distribución (VAD) por la variación del IPM, tipo de cambio y precios del cobre y aluminio.