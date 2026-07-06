Red de Energía del Perú (ISA Energía) continúa avanzando con el desarrollo de la Línea de Transmisión de 138 kilovoltio (kV) Cerro Verde–Mollendo (Arequipa). Como se recuerda, en febrero del año pasado el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio luz verde a la segunda modificación de la concesión definitiva de este proyecto de transmisión eléctrica. Ahora, la empresa busca dar un nuevo paso con una serie de intervenciones previstas para este año. ¿Cuáles son?

En ese contexto, ISA Energía presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), que plantea ajustes al proyecto.

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La iniciativa demandará una inversión estimada de US$ 3.7 millones (sin incluir IGV) y considera el cambio del trazado de un tramo de la línea de transmisión para evitar interferencias con la futura ampliación del Depósito de Desmonte de Mina Oeste, de Sociedad Minera Cerro Verde .

El proyecto prevé una inversión de US$ 3.7 millones e incluye la instalación de 22 nuevas torres metálicas y la adecuación de parte de la infraestructura existente. Foto: ISA Energía

Las obras que ejecutará ISA Energía

De acuerdo con el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la intervención se concentrará en el tramo comprendido entre las estructuras P008 y P023, donde se construirá una variante que sustituirá parte de la infraestructura actual. La finalidad es “mantener la continuidad, seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico, evitando interferencias con la futura ampliación del Depósito de Desmonte de Minera Cerro Verde”, acota la firma eléctrica.

Con esta intervención, la Línea de Transmisión Cerro Verde–Repartición pasará de una longitud de 25.71 kilómetros a 27.75 kilómetros, es decir, se ampliará en 2.04 kilómetros. Para ello, se habilitará un nuevo tramo de 7.59 kilómetros, mientras que la línea Repartición–Mollendo conservará la longitud previamente aprobada de 65.6 kilómetros.

Como parte de los trabajos, ISA Energía instalará 22 nuevas torres metálicas y adecuará las estructuras P008 y P023 para enlazarlas con el nuevo recorrido. A su vez, 19 torres de la infraestructura existente dejarán de operar una vez entre en funcionamiento la variante.

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Las nuevas torres, detalla el documento, serán estructuras metálicas autosoportadas de circuito simple, clasificadas como tipo A (suspensión) y tipo D (retención). De este modo, la línea continuará operando con una tensión de 138 kilovoltios, un circuito y un conductor por fase, por lo que conservará la capacidad de transmisión actualmente autorizada.

El ITS precisa que la propuesta no implica cambios en los parámetros de operación del sistema ni un aumento en la capacidad de transmisión . En ese sentido, la intervención se limita al ajuste del recorrido de la línea para evitar su superposición con el área donde Sociedad Minera Cerro Verde proyecta ampliar su depósito de desmonte.