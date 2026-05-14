El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que revisa mensualmente los costos asociados a la generación, transmisión y distribución eléctrica, informó a Gestión que, como resultado de su revisión en mayo del 2026, aplicará ajustes en las tarifas a los usuarios regulados para reconocer esos costos.

Detalló que, en mayo, se registra una variación promedio de las tarifas eléctricas en el SEIN de 2.68% para los usuarios domiciliarios y de 2.99% para los usuarios comerciales e industriales.

Evolución de las tarifas eléctricas en Lima norte en los últimos años. Fuente: análisis de Osinergmin

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Causas del ajuste

El ajuste de mayo, según ese organismo, se debe a cuatro factores que influyen en las tarifas. El primero de ellos: la aprobación de los precios de generación, como resultado de la actualización de los contratos resultantes de licitaciones por efecto de la variación del tipo de cambio.

Además, obedeció a ajustes en los costos de transmisión eléctrica asociados a la actualización de indicadores económicos como el Índice de Precios al por Mayor (IPM), el tipo de cambio y los precios del cobre y aluminio.

En tercer lugar, figura el ingreso de nueva infraestructura eléctrica como la ampliación de instalaciones en la subestación Trujillo Norte, que contribuye a mejorar la confiabilidad del servicio.

El cuarto factor es la actualización de componentes de distribución eléctrica, incluyendo cargos fijos y valores de distribución, así como la modificación del recargo del Fondo de Inclusión Social Energético (FOSE).

Impacto del tipo de cambio en las tarifas eléctricas. Fuente: Análisis de Osinergmin

Reducción en sistemas aislados

A su vez en este mes el regulador indicó que las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados tendrán una reducción promedio de 5.57% para los usuarios domiciliarios y de 7.46% para los usuarios comerciales e industriales.

Este ajuste a la baja en zonas aisladas responde a la aprobación de los Precios en Barra Efectivos y su actualización por la variación del IPM y precios de los combustibles (diésel), y a la aprobación del Factor de Ponderación del Precio de la Energía, entre otros factores.

Variación acumulada

Con el resultado del quinto mes del año, en lo que va del 2026 en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) las tarifas registran un alza acumulada de 1.07% para los usuarios domésticos, y de 0.06% para consumidores comerciales e industriales, indicó ese organismo.

Es más, el incremento tarifario en el SEIN reportado solo en mayo resulta además el más alto en lo que va del 2026.

Vale recordar que la tarifa en abril había subido en 1.34% y 0.75% para los consumidores domicilarios, y comercios e industrias, respectivamente, mientras que en febrero habían bajado y en enero tuvieron un ligero aumento de 0.01% para uso residencial.

Tarifa sobre promedio regional

Según el último Análisis Económico Semanal de Electricidad que reporta la Gerencia de Políticas y Análisis Económico de Osinergmin, la tarifa de un usuario residencial ubicado en el Perú, considerando los pliegos actualizados a abril del 2026 se ubica 16 centavos de dólar por kWh, por encima del promedio respecto a la tarifa equivalente en 16 países analizados de América Latina.

Tarifas eléctricas en América Latina a abril 2026. Fuente: Análisis de Osinergmin

¿Precios podrían seguir en alza?

Según Rafael Laca, experto de la consultora EnerKory, existe el riesgo de que las tarifas de luz en el SEIN podrían seguir escalando, particularmente si se produce un incremento en el tipo de cambio, que es lo que se teme que suceda en esta fase de la campaña electoral.

El especialista explicó que muchos de los costos del sector eléctrico están indexados al dólar estadounidense, desde los transformadores hasta los conductores de cobre usados en el sistema, entre otros equipos e insumos.

Recordó que, para los cálculos de variaciones mensuales de los costos del sector, se toma en cuenta la cotización del último día del mes anterior al periodo en que se aplicarán las tarifas.

Según Osinergmin, el IPM tiene un peso del 35% en la actualización de la tarifa eléctrica final, seguido de un 29% por el precio del gas natural, un 25% por el tipo de cambio, y en un 11% por otros factores.