Tarifas eléctricas subirán cerca del 3% para consumidores comerciales e industriales en el SEIN en mayo del 2026
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Elías García Olano
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Las tarifas de consumo de electricidad en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) en el Perú, que se han mantenido relativamente estables y con tendencia a la baja en los últimos tres años, empiezan a ver repuntes en lo que va del 2026.

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