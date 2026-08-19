El miércoles 19 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los principales mercados de la región siguen atentos a la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos, el comportamiento del dólar y los precios de materias primas como el petróleo y los metales.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.358. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.365 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado de 0.03% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.288 y se vende a S/ 3.368, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.350 a la compra y S/ 3.370 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar en Perú se mantiene alrededor de los S/ 3.36 por dólar. El tipo de cambio presenta una relativa estabilidad frente al sol peruano, aunque puede registrar pequeñas variaciones durante la jornada dependiendo de la oferta y demanda en el mercado.

En las bolsas latinoamericanas, el comportamiento es mixto. Los principales mercados de la región siguen atentos a la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos, el comportamiento del dólar y los precios de materias primas como el petróleo y los metales. Estos factores pueden generar movimientos importantes en las acciones y monedas latinoamericanas.

En general, los inversionistas mantienen una postura cautelosa ante las señales de la economía internacional. Para Perú y otros países de la región, la evolución del dólar y de los mercados internacionales seguirá siendo importante durante las próximas jornadas, especialmente por su impacto en las empresas, las inversiones y los precios de algunos productos.