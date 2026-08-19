Dólar. (Foto: Leandro Britto / GEC)
Dólar. (Foto: Leandro Britto / GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El miércoles 19 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los principales mercados de la región siguen atentos a la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos, el comportamiento del dólar y los precios de materias primas como el petróleo y los metales.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado de 0.03% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.288 y se vende a S/ 3.368, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.350 a la compra y S/ 3.370 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar en Perú se mantiene alrededor de los S/ 3.36 por dólar. El tipo de cambio presenta una relativa estabilidad frente al sol peruano, aunque puede registrar pequeñas variaciones durante la jornada dependiendo de la oferta y demanda en el mercado.

En general, los inversionistas mantienen una postura cautelosa ante las señales de la economía internacional. Para Perú y otros países de la región, la evolución del dólar y de los mercados internacionales seguirá siendo importante durante las próximas jornadas, especialmente por su impacto en las empresas, las inversiones y los precios de algunos productos.

TE PUEDE INTERESAR

Tipo de cambio sube hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este martes 18 de agosto?
Dólar en septiembre: estos son los tres escenarios para el tipo de cambio en Perú
Dólar borra ganancias ante el sol este año: ¿qué pasa con ahorros en esa moneda?
Dólar se desinfla: borra ganancias que acumulaba frente al sol en 2026, ¿hora de vender?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.