De acuerdo con la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en mayo último, la generación eléctrica (que va aparejada a la demanda) creció en 5% respecto a igual mes del 2025, aumentando en el equivalente a 278 gigavatios por hora (GWh adicionales).

En tanto, según data del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES), con el resultado de mayo se acumula un aumento de la producción eléctrica del 3.69% en los primeros cinco meses de este año, cercano a su estimación de crecimiento del 4% para todo el 2026, en un escenario optimista.

Evolución de la producción y demanda de electricidad en el SEIN a mayo de 2026. Fuente: SNMPE

Incertidumbre en el sector

Según diversos operadores y expertos del sector eléctrico, si bien hay un crecimiento de la producción y demanda de energía, aún existe incertidumbre para la inversión privada sobre nueva capacidad de generación y transmisión que atienda esa demanda.

Durante el evento Expo Energía Perú 2026, Elvis Tello, exdirector general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), observó que hay un crecimiento de la demanda de energía como resultado del mayor desarrollo económico que atraviesa el país, pero el sistema eléctrico ha empezado a mostrar vulnerabilidades desde el 2023 a la fecha.

Recordó que, hace tres años, el déficit hídrico que hizo retroceder la producción hidroeléctrica incrementó los costos marginales de generación y que lo mismo ocurrió en marzo de este año, a raíz del corte en el suministro de gas natural para generación térmica.

Retos para el nuevo gobierno

En tanto, Andrés Romero, socio director de Valgesta Nueva Energía, anotó que el nuevo Gobierno enfrenta retos pendientes por resolver en el sector, como la falta de implementación de la Ley de Desarrollo Eficiente del sector eléctrico (Ley 32249), así como sus reglamentos, entre ellos el que regula las licitaciones del suministro de electricidad.

Esa norma, promulgada en enero del 2025, facilita la incorporación de más generación con energías renovables, particularmente la solar, a través de licitaciones en bloques horarios, de forma que se pueda ofrecer en horas en que brilla el sol.

Sin embargo, hasta ahora los reglamentos de dicha ley aún están pendientes de aprobarse por parte del Minem.

Producción eléctrica por regiones, muestra concentración en el centro y poca generación en el norte del país. Fuente: SNMPE

De momento, dicho ministerio planteó un proyecto de reglamento que crea el mercado de servicios complementarios y permite dar más estabilidad a las energías eólica y solar a través de la incorporación de baterías.

Normativa pendiente

Romero refirió que urge contar con esos reglamentos, pues las licitaciones de suministro son las que dan lugar a la suscripción de contratos de largo plazo y que, precisamente, permiten el financiamiento para el desarrollo de nueva infraestructura de generación. Esto es necesario para atender el suministro de la nueva demanda contratada.

Sobre el tema, Luis Quiros, gerente comercial de Luz del Sur, advirtió que aún no se ha definido el marco regulatorio que permita a las distribuidoras convocar a licitaciones y a las generadoras conocer los costos en que van a incurrir y cómo se les van a reconocer, lo que provoca incertidumbre.

Además, consideró que -más allá de la nueva regulación de las licitaciones- se deben convocar en base a la curva de demanda que proyectan las propias empresas y con la libertad de elegir si solicitarán ofertas por bloques horarios o por las 24 horas, sin buscar favorecer a alguna tecnología en particular sino en condiciones de competencia y con la oferta mas económica de cara al usuario.

“Ese escenario (de nuevas licitaciones) debemos desarrollarlo en los próximos meses, pues los contratos de licitación están venciendo pronto y hay que asegurar la provisión (de energía) para los siguientes años”, subrayó el experto.

Congestión en líneas de transmisión

Otro tema por resolver, indicó Quiros, es la congestión en el sistema de transmisión eléctrica que se produce en el norte del paí s y que causa costos adicionales, aunque cuestionó que no existe una transferencia eficaz de esos costos. Agregó que esto se requiere resolver para dar predictibilidad a las ofertas (de generación).

Energía interrumpida aproximada por tipo de equipos en el SEIN, en mayo del 2026. Fuente: Reporte del COES a mayo 2026

Al respecto, Javier Muro, gerente comercial de Pluz Energía, señaló que existe un notorio retraso en la ejecución de proyectos de transmisión a cargo de ProInversión, particularmente aquellos ubicados en el norte del país, así como los proyectos de subtransmisión eléctrica, que conectan el tendido de alta tensión con las redes de distribución local de la energía.

“Hay una brecha inmensa a nivel nacional (en proyectos de subtransmisión) y no estamos poniendo el ojo allí. Hoy, hay zonas agroindustriales que no pueden despachar por falta de infraestructura (de transporte de la electricidad)”, aseveró Muro.

Remarcó que, si bien los problemas para la inversión en nueva generación son grandes, también hay una brecha muy grande en transmisión, por lo que pidió poner estos temas en agenda.