Empresas distribuidoras reclaman reglas claras para convocar a nuevas licitaciones para la compra venta de energía a generadoras. | Foto: Minem
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Elías García Olano
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En línea con el crecimiento de la economía en más de 3% en los últimos dos años, el consumo de electricidad en el Perú muestra también un incremento sostenido, aunque el desarrollo de infraestructura para generar y transportar esa energía al interior del país avanza a menor ritmo. Esto empieza a afectar ya a algunos sectores productivos, según empresas del ramo.

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