La Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) habría admitido a trámite una denuncia presentada por SDF Energía (SDFE) contra Transportadora de Gas del Perú (TGP) por presuntos actos de competencia desleal y denigración empresarial.

La decisión habría dado inicio a un procedimiento administrativo sancionador en el que se evaluaría si determinadas conductas atribuidas a TGP vulneraron las normas de competencia en el mercado energético. Según argumentó SDFE, TGP habría “obstaculizado” sus actividades y las de una empresa vinculada en el mercado.

LEA TMABIÉN: Contraloría alerta sobre situación adversa en caso ducto del gas de TGP

Consultado por este medio, Indecopi prefirió no responder sobre esta información e indicó que, en el marco de la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo N.° 1044), se encuentra impedido de revelar, confirmar o negar detalles sobre investigaciones o procedimientos en trámite, debido al carácter reservado que la normativa otorga a estas actuaciones.

Este diario también le consultó a TGP para conocer sus descargos, pero hasta el cierre de la nota, no respondió.

Vale decir que de concretarse la apertura del procedimiento, TGP tendría la posibilidad de presentar sus descargos dentro de los plazos establecidos por ley, tras lo cual la autoridad evaluaría los argumentos y pruebas de ambas partes antes de emitir una decisión definitiva.

La legislación contempla que, de acreditarse las presuntas infracciones, podrían imponerse multas de hasta 700 UIT (cerca de S/ 3.9 millones al valor del 2026) y medidas correctivas orientadas a restablecer las condiciones de competencia en el mercado.

Gestión consultó sobre el tema a fuentes del sector, las que se mostraron sorprendidas por este proceso. Comentaron que el tema ha sido visto en otras instancias, como un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en la que se habría ordenado a SDF, más bien, cumplir con un pago pendiente a TGP, el cual hasta la fecha no se habría dado.

De igual manera, también habría existido -apuntaron las voces consultadas- un procedimiento del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre el tema.

“SDF ha recurrido a múltiples fueros para continuar cuestionando a TGP, sin embargo hasta la fecha ninguna instancia le ha dado la razón”, cuestionó una de las fuentes que conversó con este diario.