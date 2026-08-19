Aeropuerto de Cusco. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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En Cusco, las lluvias intensas y vientos fuertes registrados el martes 18 de agosto obligaron a cancelar más de 10 vuelos en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, por factores climático asociadas al paso de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA Aníbal).

Ante esta situación, se informó que los pasajeros de los vuelos afectados vienen siendo reubicados por las respectivas aerolíneas, de acuerdo con la disponibilidad de vuelos y frecuencias.

eñala un comunicado.

Asimismo, recomienda a los pasajeros mantener comunicación directa con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado y la reprogramación de sus vuelos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

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