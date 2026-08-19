En Cusco, las lluvias intensas y vientos fuertes registrados el martes 18 de agosto obligaron a cancelar más de 10 vuelos en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, por factores climático asociadas al paso de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA Aníbal).

Corpac S.A. tiene previsto la cancelación de 50 vuelos, como parte de la jornada, los cuales responden a las condiciones de lluvia intensa, vientos fuertes y poca visibilidad registradas en la zona, que afectan temporalmente el normal desarrollo de las operaciones aéreas.

Ante esta situación, se informó que los pasajeros de los vuelos afectados vienen siendo reubicados por las respectivas aerolíneas, de acuerdo con la disponibilidad de vuelos y frecuencias.

“Corpac mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, incluyendo los niveles de lluvia, velocidad del viento y visibilidad, a fin de proporcionar información actualizada a las aerolíneas y tripulaciones y contribuir a la seguridad de las operaciones”, señala un comunicado.

Asimismo, recomienda a los pasajeros mantener comunicación directa con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado y la reprogramación de sus vuelos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.