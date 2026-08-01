Las autoridades confirmaron la muerte de las 13 personas que viajaban en la avioneta de la empresa Aerodiana que se estrelló y cayó la tarde de este sábado en un predio agrícola del sector Palo Viejo, en la provincia de Nasca en Ica, mientras realizaba un vuelo turístico hacia las Líneas de Nasca.

La aeronave transportaba a 11 turistas extranjeros y dos tripulantes. Tras el impacto, se incendió y no se registraron sobrevivientes.

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A través de un comunicado, la Municipalidad Provincial de Nasca informó que, desde que se conoció la emergencia, dispuso el apoyo de las áreas competentes para atender el accidente y colaborar en las labores de respuesta.

“Desde que se tomó conocimiento de la emergencia, la Municipalidad Provincial de Nasca, a través de las áreas competentes, brindó el apoyo correspondiente en las labores de atención y respuesta”, señaló la comuna.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre precisó que la aeronave despegó desde el aeropuerto de Pisco para realizar el sobrevuelo turístico de las Líneas de Nasca y descartó las versiones que indicaban que el vuelo había partido del aeropuerto María Reiche Neuman, ubicado en Nasca.

Confirman 13 fallecidos tras caída de avioneta turística que sobrevolaba las Líneas de Nasca. Foto: Municipalidad de Vista Alegre.

Mincetur expresa condolencias

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) también se pronunció sobre el accidente. A través de un comunicado, confirmó el fallecimiento de las 13 personas y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Asimismo, informó que coordinará con las autoridades competentes para brindar el apoyo necesario a las embajadas de los países de origen de los turistas fallecidos.