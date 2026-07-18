Delta sostiene que Perú se ha convertido en uno de los mercados de mayor crecimiento dentro de su alianza con Latam, impulsado por el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y su ubicación estratégica en la región. (Foto: AP)
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Eduardo Sotelo
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La alianza entre Delta Air Lines y Latam Airlines aún está lejos de alcanzar su punto de madurez. A cuatro años de su puesta en marcha, la compañía estadounidense asegura que Perú será uno de los mercados que marcarán su siguiente etapa de expansión, impulsado por su ubicación geográfica, el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez y el crecimiento de la demanda de viajes entre Sudamérica y Norteamérica.

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