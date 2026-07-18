"Hemos trabajado con Latam durante unos cuatro años y estamos construyendo la propuesta de viaje número uno entre Norteamérica y Sudamérica“, afirmó Alex Antilla, vicepresidente para América Latina y el Caribe de Delta Air Lines, en entrevista con Gestión.

Antes del joint venture, Delta señala que tenía una participación cercana al 5% del mercado sudamericano. Hoy, la alianza con Latam conecta más de 300 destinos entre Norteamérica y Sudamérica. "La escala que nos da la alianza con Latam ha sido transformadora para nosotros. Hemos crecido alrededor de 40% en capacidad desde que comenzó el joint venture“, destacó el ejecutivo.

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Perú gana peso dentro de la estrategia

Perú se ha convertido en uno de los mercados estratégicos para el crecimiento de la alianza en la región. "Perú es una de las partes más importantes de nuestro joint venture por su ubicación geográfica, por su nuevo aeropuerto y por el mercado y la economía peruana. Hemos crecido en Perú de forma desproporcionadamente mayor que en el resto de la alianza“, indicó.

"El nuevo aeropuerto cambia las reglas del juego. Es grande, tiene nuevas posiciones, nuevas puertas y nos permite crecer“, sostuvo Antilla.

Según el ejecutivo, esa mayor capacidad permitirá incrementar operaciones, abrir nuevas rutas y fortalecer el papel de Lima como centro de conexiones entre Sudamérica y Norteamérica. El potencial del aeropuerto, añadió, no solo responde al mercado peruano, sino también a la posibilidad de captar pasajeros provenientes de otros países de la región con destino a Estados Unidos aprovechando la red conjunta con Latam.

La alianza (joint venture) entre Delta y Latam cumple cuatro años y hoy conecta más de 300 destinos en América, tras permitir a la aerolínea estadounidense incrementar alrededor de 40% su capacidad en Sudamérica. (Foto: Archivo)

El crecimiento encuentra un freno

Pese a ese escenario favorable, Delta sostiene que el principal obstáculo para seguir expandiéndose no está en la infraestructura, sino en el costo de conectar a través de Lima.

Para la aerolínea, la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), un cargo que pagan los pasajeros en conexión, reduce la competitividad del aeropuerto peruano frente a otros hubs regionales como Panamá, Bogotá, Santiago o Buenos Aires, donde —según explicó— no existe un cargo similar para los pasajeros en conexión.

Ese impacto, asegura, ya ha tenido consecuencias concretas para su operación. Como ejemplo, Antilla mencionó la ruta estacional entre Lima y Salt Lake City, inaugurada como parte de la estrategia de crecimiento de Delta en Perú.

"Nos hubiera gustado extender esa operación por más meses este año, pero debido a la TUUA tuvimos que mantenerla solo durante dos meses“, mencionó. La ruta buscaba conectar pasajeros provenientes no solo de Lima, sino también de otros mercados sudamericanos hacia uno de los principales hubs de Delta en la costa oeste de Estados Unidos.

"Nuestros aviones son móviles. Podemos moverlos a otros mercados, aunque no queremos hacerlo. Queremos mantener el crecimiento en Perú“, señaló el ejecutivo.

Para la aerolínea, el crecimiento del turismo fortalece la demanda de vuelos y abre oportunidades para nuevos negocios e inversiones entre ambos países. (Foto: AFP)

Más pasajeros, más negocios

Más allá del caso peruano, Delta considera que la aviación comercial en Latinoamérica todavía tiene un amplio recorrido de crecimiento. Como referencia, Antilla explicó que mientras un estadounidense realiza en promedio 2.5 viajes al año, en Latinoamérica la cifra apenas alcanza 0.5 viajes per cápita, una brecha que refleja el potencial del mercado conforme aumenta el ingreso disponible y se fortalece la clase media.

La compañía también observa que el turismo se ha convertido en un catalizador para nuevas inversiones. "Vemos un círculo virtuoso: las personas visitan un país, descubren oportunidades para hacer negocios e invierten en ese país. Ese proceso sigue creciendo“, explicó.

Ese efecto también se refleja en otros segmentos del negocio. Delta destacó que la alianza con Latam no solo fortalece el transporte de pasajeros, sino también el de carga, especialmente en sectores como la agroexportación y la minería, donde Perú mantiene una relación comercial creciente con Estados Unidos. Antilla indicó que al combinar pasajeros y carga, la empresa puede crecer de forma más rentable, y destacó que ese modelo fortalece la conectividad entre Perú y Estados Unidos.

La siguiente etapa para Delta

Con el nuevo Jorge Chávez ya operativo, Delta considera que las condiciones están dadas para acelerar su crecimiento en Perú. Sin embargo, sostiene que el ritmo de esa expansión dependerá de las decisiones que se adopten para mejorar la competitividad del mercado.

Entre las principales condiciones menciona la revisión de la TUUA, el fortalecimiento de una política de cielos abiertos y la generación de incentivos para nuevas rutas. El ejecutivo recordó que, según estimaciones de IATA, eliminar ese cargo permitiría acelerar el crecimiento del mercado aeronáutico peruano durante los próximos años, mientras que mantenerlo limitaría ese potencial.

"Queremos que la demanda crezca y que sea esa mayor demanda la que financie la infraestructura, no un impuesto que termina desincentivando los viajes“, concluyó Antilla.

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