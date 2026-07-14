¿Cómo va el sector agroexportador en el Perú ? (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Entre enero y mayo, superaron los US$ 4,518 millones, cifra que indicó un crecimiento de 4.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

No obstante, en lo que respecta al volumen, registró una caída de 1%, informó la Asociación de Exportadores (ADEX). ¿Cuál es el impacto?

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La huella de El Niño

Elkin Vanegas Murillo, presidente del Comité de Frutas y Hortalizas del gremio, explicó que los cambios abruptos de calor alteran los ciclos productivos de los cultivos, lo que genera la presencia de plagas y, en consecuencia, problemas fitosanitarios.

“En el norte del país, se observa un impacto en la producción de uva, palta, arándano y mango de la variedad Kent, cuya floración requiere temperaturas cercanas a los 16 °C durante las primeras horas del día y la noche. Asimismo, la palta de Ayacucho registra un contenido de materia seca por debajo de 22%, lo cual afecta su exportación, pues deteriora la calidad”, señaló.

Frente a este escenario, consideró indispensable fortalecer el manejo y cuidado de los sembríos de los pequeños y medianos productores, monitorear el estado de los campos y adoptar medidas de prevención. Por ello, destacó la importancia de transferir conocimientos que permitan a los agricultores enfrentar de mejor manera los efectos climatológicos.

Asimismo, recordó que episodios anteriores del fenómeno El Niño (FEN) evidenciaron la alta vulnerabilidad de la infraestructura vial del país. Entre los puentes más afectados figuran Bolognesi, San Miguel, Independencia, Simón Rodríguez, Carrasquillo y Salitral, en Piura; Reque, Motupe, Zurita, Mórrope, Salas, Anchovira y Vilela, en Lambayeque; y Virú, en La Libertad.

¿Cuál es el riesgo para los arándanos frente a El Niño 2026? (Foto: Pexels)
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Envíos en cifras

En los primeros cinco meses del año, según el ADEX Data Trade, los envíos agroindustriales (no tradicionales) alcanzaron los US$ 4,252 millones. Con ello, se experimentó un alza de 3.7% respecto al mismo periodo del 2025; sin embargo, en volumen (1,863 toneladas) presentó una contracción de 2.3%.

En monto FOB sobresalieron las uvas (más de US$ 783 millones), paltas (más de US$ 704 millones) y arándanos (más de US$ 359 millones). Si se toma en cuenta los volúmenes, se registraron resultados mixtos, algunos cerraron a la baja, como las uvas (-0.4%), mangos (-10.8%), cacao en grano (-2.7%) y mango en conserva (-29.6%); y otros al alza, como las paltas (9.5%) y arándanos (20.9%).

Esta oferta llegó mayormente a Estados Unidos y Países Bajos que, de forma conjunta, representaron el 54% del total. Otros fueron España, Chile y México.

Por otro lado, El volumen se incrementó 31.1%. El café sin descafeinar y sin tostar lideró la demanda, seguido de los azucares de caña, lana sin cardar ni peinar, melaza de caña, cueros y pieles enteros de bovino, entre otros.

Los destinos más importantes de este sector fueron EE.UU., Colombia, Bélgica, Alemania y Canadá.

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