Conveagro advirtió que las lluvias intensas en el norte y la sequía en el sur afectarían cultivos, infraestructura de riego, empleo y el abastecimiento de alimentos. (Imagen: Andina)
Conveagro advirtió que las lluvias intensas en el norte y la sequía en el sur afectarían cultivos, infraestructura de riego, empleo y el abastecimiento de alimentos. (Imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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El F y global generarían pérdidas por más de US$ 3,000 millones al sector agropecuario y reducirá la producción de alimentos en el país hasta en un 50%, advirtió la .

Durante una conferencia de prensa, los representantes de Conveagro señalaron que el país enfrentaría al mismo tiempo dos fenómenos: en el norte y noreste, y una severa sequía en el sur, lo que afectaría tanto a la agricultura como a la ganadería.

Según indicaron, las precipitaciones provocarían daños en la infraestructura hídrica, como canales de riego, además de afectar cultivos como la papa.

Se van a destruir muchas parcelas, los suelos, muchas plantaciones en el norte. En el sur nos preocupa porque hay una sequía severa y esto va a afectar a la producción agrícola, principalmente, la papa porque hay un 70% del producto que se siembra secano, o sea, con lluvia, y si no hay lluvia no se va a poder sembrar ni esto”, comentó el gerente general de la Junta Nacional del Café, Lorenzo Castillo, durante la conferencia.

Esta menor producción de alimentos, indicaron, tendría efectos directos sobre el abastecimiento y el incremento de precios. Cabe recordar que, actualmente, la ya supera el 4%, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Los efectos del Fenómeno de El Niño ya comienzan a generar preocupación entre los gremios agrarios. (Foto: Andina)
Los efectos del Fenómeno de El Niño ya comienzan a generar preocupación entre los gremios agrarios. (Foto: Andina)
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Por el lado pecuario, expresaron su preocupación por la situación de los productores de camélidos sudamericanos y del ganado vacuno, ya que la sequía reduciría la disponibilidad de agua para los animales.

El ganado ya no va a tener ni qué tomar y eso va a producir que se vendan barato o se deshagan los animales”, dijeron.

Ante este escenario, Conveagro planteó la reestructuración del , al considerar que la institución no ha respondido adecuadamente a las necesidades de la pequeña agricultura, pues se requiere de “técnicos que conozcan el campo y decisiones que no se tomen únicamente desde un escritorio”.

Entre las principales deficiencias identificadas están la poca investigación agraria, la reducida provisión de semillas mejoradas y la limitada asistencia técnica para enfrentar plagas y los efectos del cambio climático.

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