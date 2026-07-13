La española Indra anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión del tránsito aéreo en Perú, destinado al Centro de Control Nacional de Corpac, el aeropuerto internacional de Lima Jorge Chávez y una red de torres remotas. La implementación forma parte de un proyecto desarrollado junto con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

El sistema incorpora una nueva plataforma de comunicaciones por voz e integra en una misma solución la gestión de los vuelos en ruta, las operaciones de aproximación y el control desde torre. Según la empresa, esta tecnología permitirá operar de manera integrada las distintas funciones del control del tránsito aéreo y facilitará la coordinación entre las dependencias encargadas de administrar el espacio aéreo.

La implementación en Perú forma parte de un grupo de cuatro proyectos que Indra puso en marcha durante la misma semana Perú, Argentina, India e Indonesia. De acuerdo con la compañía, las nuevas plataformas ya se encuentran operativas y fueron desarrolladas para responder a las necesidades de cada mercado, aunque comparten el objetivo de actualizar la infraestructura tecnológica utilizada para la gestión del tráfico aéreo.

Modernización del sistema

La puesta en marcha se enmarca en el proceso de renovación de la infraestructura tecnológica del control del tránsito aéreo en el país. En febrero de este año, Corpac e Indra revisaron los proyectos que ambas entidades desarrollan para fortalecer este sistema, entre ellos el desarrollo de un Centro Alterno de Control de Tránsito Aéreo para atender contingencias. En esa reunión, además, la empresa ratificó al Perú como uno de sus centros regionales para el desarrollo de soluciones de gestión del tráfico aéreo y comunicaciones.

“Cada uno de estos proyectos responde a necesidades operativas específicas y refleja el compromiso de nuestros equipos y clientes con una gestión del tránsito aéreo cada vez más segura y eficiente”, afirmó Víctor Martínez, vicepresidente ejecutivo del negocio de Gestión del Tráfico Aéreo (ATM) de Indra.

La empresa indicó que actualmente cuenta con más de 300 centros de control desplegados en cinco continentes y que su tecnología participa en la gestión de más del 90% de los vuelos diarios a nivel mundial.