Migraciones paraliza la emisión de pasaportes por mantenimiento en la plataforma del Reniec. Foto: Migraciones.
Migraciones paraliza la emisión de pasaportes por mantenimiento en la plataforma del Reniec. Foto: Migraciones.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Superintendencia Nacional de Migraciones suspendió temporalmente la emisión de pasaportes electrónicos en todo el país debido al mantenimiento de la plataforma tecnológica , lo que impide validar la identidad de los usuarios para realizar este trámite.

A través de un comunicado, la entidad precisó que la interrupción del servicio responde a una situación ajena al funcionamiento de sus sistemas y aseguró que ya coordina con el Reniec para restablecer la interoperabilidad entre ambas plataformas.

indicó que la expedición de pasaportes electrónicos se reanudará el lunes 13 de julio en todas sus sedes, una vez que el sistema de validación de datos vuelva a operar con normalidad.

Asimismo, indicó que la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se expiden pasaportes por motivos de urgencia, retomará la atención apenas se solucionen los inconvenientes registrados en la plataforma del Reniec.

Migraciones lamentó los inconvenientes ocasionados a los usuarios y recomendó mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento del servicio.

TE PUEDE INTERESAR

Cancillería inició emisión del pasaporte de emergencia en reemplazo del salvoconducto
Chile facilitará salida de venezolanos con pasaportes vencidos tras terremotos
Pasaporte para menores: lo que exige Migraciones para realizar el trámite

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.