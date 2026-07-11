La Superintendencia Nacional de Migraciones suspendió temporalmente la emisión de pasaportes electrónicos en todo el país debido al mantenimiento de la plataforma tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que impide validar la identidad de los usuarios para realizar este trámite.

A través de un comunicado, la entidad precisó que la interrupción del servicio responde a una situación ajena al funcionamiento de sus sistemas y aseguró que ya coordina con el Reniec para restablecer la interoperabilidad entre ambas plataformas.

Migraciones indicó que la expedición de pasaportes electrónicos se reanudará el lunes 13 de julio en todas sus sedes, una vez que el sistema de validación de datos vuelva a operar con normalidad.

📣#COMUNICADO | La Superintendencia Nacional de Migraciones informa lo siguiente: pic.twitter.com/CCQqlODtUK — Migraciones Perú (@MigracionesPe) July 11, 2026

Asimismo, indicó que la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se expiden pasaportes por motivos de urgencia, retomará la atención apenas se solucionen los inconvenientes registrados en la plataforma del Reniec.

Migraciones lamentó los inconvenientes ocasionados a los usuarios y recomendó mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento del servicio.