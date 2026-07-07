El Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó desde el 1 de julio la expedición del pasaporte de emergencias en todas las oficinas consulares del Perú en el exterior, esto en cumplimiento con la Ley N.° 32457.

En este documento, que sustituye al salvoconducto, esta diseñado para los peruanos en el exterior que requieran viajar de manera inmediata y no pueden esperar la emisión de un pasaporte electrónico ordinario, ya sea para continuar su viaje, retornar al Perú o volver a su país de residencia.

Esta iniciativa fue respaldada por el Congreso y promovida por la Cancillería, lo que representa un alivio para la comunidad peruana en el exterior al facilitar la continuidad de su viaje, además de permitirle el transito por un tercer país, antes de su regreso al Perú.

Cancillería inició emisión del pasaporte de emergencia en reemplazo del salvoconducto. Foto: Cancillería.

Vigencia impostergable y costo de 20 dólares

Al tratarse de un documento informatizado con estándares internacionales se seguridad y calidad, garantizar su aceptación en mayores países que el anterior salvoconducto. Además tiene una vigencia improrrogable de 7 meses y un costo de 20 dólares.

Como parte de su implementación, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó el servicio en los consulados y comunicó oficialmente el inicio de su expedición a las autoridades competentes de otros Estados. Se remitió la información técnica necesaria para facilitar el reconocimiento del nuevo documento de viaje en los controles migratorios internacionales.