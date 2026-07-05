El Poder Ejecutivo oficializó la autorización para que el canciller Carlos Pareja viaje oficialmente a Estados Unidos y participe en las actividades por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La resolución suprema, publicada en el diario oficial El Peruano y firmada por el presidente José Balcázar, el premier Luis Arroyo y el propio Pareja, precisó que el viaje a Washington D.C. se realizará del 15 al 17 de julio de 2026.

Durante la comisión de servicios, el ministro tendrá reuniones bilaterales de trabajo con altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo estadounidense, creunon el propósito de fortalecer la asociación estratégica y ampliar la cooperación en temas de interés común con el país

“En el transcurso de estos doscientos años de relaciones diplomáticas, ambos Estados han edificado una asociación estratégica sustentada en principios y valores compartidos -entre ellos el respeto por la democracia y el Estado de Derecho-, así como en una amplia agenda de cooperación que comprende, entre otros ámbitos, la promoción del comercio y las inversiones recíprocas, la seguridad y la defensa, y la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, en beneficio del desarrollo y bienestar de ambos pueblos”, se lee en el documento.

Según el documento, los gastos del viaje serán asumidos por el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, con un monto total previsto de USD 6,310.77.

Finalmente, la resolución establece que, mientras dure la ausencia del canciller Pareja, el Despacho de Relaciones Exteriores quedará a cargo del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.