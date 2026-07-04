El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene las labores de asistencia a los ciudadanos peruanos afectados por los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio, mediante la Sección de Intereses del Perú en Caracas, encargada de los asuntos consulares.

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que su representación en ese país permanece en contacto permanente con los connacionales que requieren apoyo y que viene realizando las coordinaciones necesarias para facilitar su evacuación, en la medida en que las condiciones en la zona de desastre lo permiten.

La entidad precisó que, hasta la fecha, siete ciudadanos peruanos permanecen desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda en coordinación con las autoridades venezolanas. Asimismo, confirmó el fallecimiento de tres compatriotas, hecho que ya fue comunicado por sus respectivos familiares.

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De igual manera, informó que actualmente brinda asistencia a 13 ciudadanos peruanos, entre ellos niños, adultos, madres de familia y mujeres gestantes. Además, indicó que se ha desplegado un operativo prioritario para entregar ayuda humanitaria a la familia de un menor de edad de nacionalidad peruana.

Comunicado de Cancillería. Foto: X.

“Pese a las dificultades propias en una zona de desastre y, en la medida en que las circunstancias lo permiten, nuestra Sección de Intereses mantiene acceso a La Guaira y continúa desplegando labores de asistencia para los peruanos en la zona”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería también exhortó a los peruanos residentes en Venezuela y a sus familiares que logren establecer contacto con personas afectadas a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno venezolano, que también viene ejecutando acciones de apoyo a la población damnificada.

Asimismo, recordó que la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno peruano, así como la remitida por otros países, es entregada a las autoridades venezolanas, responsables de distribuirla de acuerdo con las necesidades de la población y priorizando las zonas más afectadas por los terremotos.

Finalmente, el ministerio advirtió que la línea telefónica de emergencia permanece congestionada debido al elevado volumen de llamadas y a las interrupciones en los servicios de comunicación.

Por ello, recomendó a los connacionales y sus familiares utilizar como principales canales de contacto el correo electrónico institucional y el WhatsApp de emergencia, con el fin de garantizar una atención más oportuna: