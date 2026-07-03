El aeropuerto de Piura fue declarado oficialmente esta semana como aeropuerto internacional, una decisión que le permitirá atender vuelos internacionales de pasajeros y carga y fortalecer la conectividad de la región con nuevos mercados, destacaron las autoridades regionales piuranas.

La medida fue oficializada durante la décima sesión del Consejo de Estado Regional (CER), realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos, que se realizó este jueves 2 de julio.

La resolución fue entregada por el presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, en una ceremonia en la que también recibieron esta categoría los aeropuertos de Tumbes y Tarapoto.

Aeropuerto de Piura.

La declaratoria certifica que el terminal aéreo de Piura cumple con las condiciones técnicas, operativas y de seguridad establecidas en la Ley de Aeronáutica Civil del Perú y su reglamento para la operación de vuelos internacionales.

Durante la ceremonia, el ministro de Transportes y Comunicaciones señaló que la incorporación de estos aeropuertos a la red internacional contribuirá a consolidar un sistema aeroportuario más moderno y descentralizado, favoreciendo la atracción de inversiones, el crecimiento del turismo y el fortalecimiento de la conectividad entre las regiones y el exterior.