Aeropuerto de Piura. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El aeropuerto de Piura fue declarado oficialmente esta semana como aeropuerto internacional, una decisión que le permitirá atender vuelos internacionales de pasajeros y carga y fortalecer la conectividad de la región con nuevos mercados, destacaron las autoridades regionales piuranas.

La resolución fue entregada por el presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, en una ceremonia en la que también recibieron esta categoría los aeropuertos de Tumbes y Tarapoto.

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Aeropuerto de Piura.
Aeropuerto de Piura.

La declaratoria certifica que el terminal aéreo de Piura cumple con las condiciones técnicas, operativas y de seguridad establecidas en la Ley de Aeronáutica Civil del Perú y su reglamento para la operación de vuelos internacionales.

Durante la ceremonia,

Con esta medida, Piura amplía sus posibilidades para incrementar el flujo de visitantes nacionales e internacionales, potenciar las exportaciones y mejorar las condiciones logísticas para el transporte de pasajeros y mercancías, factores considerados estratégicos para el desarrollo económico regional.

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