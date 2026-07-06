La presidenta electa, Keiko Fujimori, adelantó que uno de los primeros pasos de su gobierno será solicitar facultades legislativas al Congreso para impulsar medidas orientadas a reforzar la lucha contra la criminalidad. Asimismo, anunció que convocará a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en las zonas de emergencia, las fronteras y los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de recuperar el orden y la seguridad ciudadana.

En una entrevista concedida al diario ecuatoriano El Universo, Fujimori afirmó que la “recuperación del orden” será el eje central de la agenda de sus primeros 100 días de gobierno, junto con la atención al Fenómeno El Niño y el fortalecimiento del funcionamiento del Estado.

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La lideresa de Fuerza Popular explicó que solicitará facultades legislativas para adoptar, dentro del marco de la Constitución, las medidas que considere necesarias frente a la inseguridad.

En ese contexto, indicó que las Fuerzas Armadas serán convocadas para brindar apoyo a la Policía Nacional en las zonas con mayor incidencia delictiva, especialmente en las fronteras, así como en los establecimientos penitenciarios, donde trabajarán de manera coordinada con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Nuestro principal compromiso de campaña es recuperar el orden. Y para eso vamos a hacer un pedido de facultades y tomaremos todas las medidas necesarias dentro del marco de la ley y de la Constitución. ¿Eso qué significa?, que haremos una convocatoria de las FF.AA., que nos permita en las zonas de emergencia y de mayor necesidad, dígase en las fronteras, para que trabajen con la PNP en las cárceles, para que trabajen junto con el Instituto Penitenciario, las fuerzas del INPE y serán convocados en todo momento hasta recuperar la paz", manifestó.

Fujimori sostuvo que su equipo cuenta con una estrategia integral para enfrentar el avance del crimen organizado y consideró que, aunque la delincuencia actual tiene una naturaleza distinta a la del terrorismo que enfrentó el país en décadas pasadas, sus efectos sobre la población son igualmente graves.

Añadió que la lucha contra estas organizaciones requiere una respuesta coordinada entre los países de la región, debido al carácter transnacional de delitos como el narcotráfico y la minería ilegal. En esa línea, reveló que ya sostuvo conversaciones con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para intercambiar experiencias sobre las estrategias aplicadas en ese país contra la delincuencia.

Keiko Fujimori afirmó que solicitará facultades legislativas al Congreso para acelerar medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana. (Foto: PCM)

Gabinete con apertura política

En el plano político, la presidenta electa reconoció que Fuerza Popular no contará con mayoría en el nuevo Congreso bicameral, por lo que aseguró que buscará consensos con las demás bancadas.

Según explicó, ya se vienen estableciendo canales de diálogo con distintas fuerzas políticas y la conformación del próximo Consejo de Ministros responderá a un criterio de amplitud, privilegiando la experiencia y la capacidad técnica por encima de la afiliación partidaria.

“Se están estableciendo los puentes de comunicación con todos los grupos políticos y desde ya les extiendo la mano. Nuestro partido hará lo correspondiente y la convocatoria que a mí y al primer ministro nos tocará hacer será una convocatoria de un gabinete amplio, donde se priorizarán la experiencia, la capacidad técnica, pero no el color político de Fuerza Popular. Al contrario, vamos a abrir las puertas para que vengan otros grupos”, indicó.

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Prioridad económica

Respecto al panorama económico, Fujimori afirmó que su administración impulsará medidas para facilitar la formalización y el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, además de destrabar proyectos de inversión de mayor escala.

La presidenta electa estimó que, tras un crecimiento cercano al 3.8% al cierre de este año, la economía peruana podría expandirse entre 5% y 6% durante el 2027, impulsando la generación de empleo y contribuyendo a la reducción de la pobreza.