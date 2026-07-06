El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, indicó que se reunirá esta semana con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para ofrecer apoyo técnico a su próximo gobierno.

Durante un evento partidario en el distrito limeño de El Rímac, López Aliaga felicitó formalmente a Fujimori por su triunfo en la segunda vuelta presidencial y precisó que, tras regresar de un viaje, buscará concretar la visita para ponerse a disposición de la mandataria electa.

El líder de Renovación Popular anunció que ofrecerá al próximo gobierno su equipo técnico, destacando especialmente la experiencia en temas de seguridad ciudadana.

“Quiero ir a visitarla para ponernos a su disposición, justamente. ¿Para qué? Para que el tema de seguridad ciudadana, donde tenemos gente con un equipazo con lo que tiene Carlos Álvarez, sea el tema número uno”, indicó.

Cabe precisar que en esta actividad tuvo la participación del candidato a la alcaldía de Lima, Luis Rubio, el senador electo Alejandro Muñante y el excandidato presidencial Carlos Álvarez.