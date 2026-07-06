López Aliaga anunció pondrá a disposición su equipo de seguridad ciudadana a Keiko Fujimori. (Foto: Joel Alonzo)
López Aliaga anunció pondrá a disposición su equipo de seguridad ciudadana a Keiko Fujimori. (Foto: Joel Alonzo)
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Redacción Gestión
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para ofrecer apoyo técnico a su próximo gobierno.

Durante un evento partidario en el distrito limeño de El Rímac, buscará concretar la visita para ponerse a disposición de la mandataria electa.

destacando especialmente la experiencia en temas de seguridad ciudadana.

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“Quiero ir a visitarla para ponernos a su disposición, justamente. ¿Para qué? Para que el tema de seguridad ciudadana, donde tenemos gente con un equipazo con lo que tiene Carlos Álvarez, sea el tema número uno”, indicó.

Cabe precisar que en esta actividad tuvo la participación del candidato a la alcaldía de Lima, Luis Rubio, el senador electo Alejandro Muñante y el excandidato presidencial Carlos Álvarez.

El líder de Renovación Popular anunció que ofrecerá al próximo gobierno su equipo técnico. | Foto: Latina
El líder de Renovación Popular anunció que ofrecerá al próximo gobierno su equipo técnico. | Foto: Latina

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