El partido Renovación Popular presentó un recurso de apelación contra la Resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que declaró improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde Lima.

Este recurso fue ingresado el último viernes por el personero legal de la organización política, Fernando Sandoval Ruiz, dentro del plazo establecido. Con ello, Renovación Popular solicita al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocar la decisión y admita la postulación de López Aliaga a la Municipalidad de Lima.

En su apelación, Renovación Popular argumenta que la resolución del JEE contiene errores de hecho y de derecho. El partido sostiene que la restricción prevista en la Ley de Elecciones Municipales alcanza únicamente a los congresistas que ya ejercen funciones, es decir, aquellos que han juramentado al cargo, situación que según afirman no corresponde a López Aliaga.

Documento jurídico revela que Renovación Popular presentó un recurso de apelación ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Foto: Extraída de Infobae.

Asimismo, la defensa del partido señala que se habría vulnerado el principio de igualdad ante la ley, al indicar que inicialmente el JEE admitió las candidaturas de Aldo Bravo y Leo de Paz, quienes también fueron proclamados como diputados electos. Sin embargo, posteriormente el propio JEE dejó sin efecto esas admisiones y también declaró improcedentes ambas postulaciones.

El siguiente paso será que el Jurado Electoral Especial remita la apelación al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, instancia que deberá emitir un pronunciamiento definitivo sobre la candidatura de Rafael López Aliaga.

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El origen de la controversia electoral

Como se sabe, la improcedencia de la candidatura fue sustentada por el JEE en que el excandidato presidencial fue proclamado senador electo para el periodo 2026-2031, condición que, según el organismo electoral, mantiene plena validez pese a que el líder de Renovación Popular anunció que no jurará ni asumirá dicho cargo.

Si bien López Aliaga presentó documentos comunicando su desistimiento irrevocable a ser proclamado y su decisión de no juramentar ni asumir el cargo ante el Congreso, el JEE concluyó que esas comunicaciones no modifican su situación jurídica al no existir una resolución oficial que deje sin efecto su elección.

Renovación Popular exhorta al JNE a proclamar al accesitario de RLA

A través de un comunicado el partido Renovación Popular instó al Jurado Nacional de Elecciones a convocar y proclamar al senador accesitario que reemplazará a Rafael López Aliaga luego de que el líder del partido formalizó su decisión de no asumir el cargo para el periodo parlamentario 2026 2031.

La agrupación política indicó que un informe legal del Parlamento señala que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones resolver este procedimiento, recordando que el excandidato presidencial comunicó formalmente su decisión.