El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima.

¿La razón? Según el organismo el impedimento se debe a que el líder de Renovación Popular mantiene vigente su condición de senador electo para el período parlamentario 2026-2031.

“El candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla adquirió la condición de senador electo proclamado como consecuencia de un acto formal emitido por el órgano competente, cuya validez y eficacia se presumen mientras no sea revocado, dejado sin efecto o modificado mediante el procedimiento y por la autoridad expresamente prevista por el ordenamiento jurídico”, señala la Resolución N.° 04301-2026-JEE-LICN/JNE, emitida este 30 de junio.

Resolución JEE. Foto: Captura Canal N

Con esta resolución, el JEE resolvió admitir y publicar la lista de candidatos de Renovación Popular para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, encabezada por Luis Isael Rubio Idrogo como candidato a alcalde, con el puesto de regidor 01 vacante y Jeanette Evangelina Alonzo Contreras como regidora 02.

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Puede apelar al JNE

El experto en temas electorales José Tello señaló que la decisión puede ser apelada ante el pleno del JNE, instancia que resolvería en última instancia sobre la situación de López Aliaga.

El experto en temas electorales José Tello señaló que la decisión puede ser apelada ante el pleno del JNE, instancia que resolvería en última instancia sobre la situación de López Aliaga. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

Sin recibir credenciales

Como se recuerda Renovación Popular envió un oficio al JNE el pasado 19 de junio, en el que López Aliaga comunicó su “desistimiento irrevocable” de ser proclamado y recibir la credencial como senador.

Luego, López Aliaga, comunicó formalmente al Congreso de la República que no jurararía ni asumiría el cargo de senador para el periodo parlamentario 2026-2031, pese a haber sido proclamado como autoridad electa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La decisión fue informada mediante una carta dirigida al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, y registrada el 22 de junio en la Mesa de Partes Digital de esta institución.

En el documento, el presidente de Renovación Popular señaló que adoptó esta decisión de manera “libre, consciente, meditada e irrevocable” y solicita que sea comunicada inmediatamente al JNE para que adopte las medidas correspondientes.

“Mi voluntad de no asumir el cargo parlamentario se mantiene inalterable y no será objeto de modificación”, indicó, informó RPP.

El pronunciamiento se produjo después de que el JNE lo proclamara, el 19 de junio, como uno de los senadores electos por el distrito electoral único nacional. Según la Resolución N.° 1412-2026-JNE, López Aliaga obtuvo 290 782 votos preferenciales.

López Aliaga sostiene que aún no adquirió plenamente la condición de senador

En su carta, López Aliaga reconoce que el artículo 18 del Reglamento del Congreso establece que el cargo de senador es irrenunciable. Sin embargo, sostiene que esta disposición se aplicaría a quienes ya adquirieron plenamente esa condición mediante su juramentación e incorporación al Senado.

De acuerdo con su interpretación, la normativa no regula expresamente el caso de una persona que, tras resultar elegida, comunica anticipadamente que no jurará ni asumirá sus funciones.