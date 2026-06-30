El abogado del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, informó este martes que la decisión final de la contienda democrática corresponde al Pleno de este organismo.

Estas palabras llegan luego de que el excandidato Roberto Sánchez anunciara que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su disconformidad con los resultados electorales.

“Es el Pleno del JNE el que tiene el último y definitivo pronunciamiento con relación a la materia electoral. Es más, el proceso electoral concluye con la resolución de conclusión del proceso emitida por el Pleno del JNE“, dijo a la prensa.

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Valdivia añadió que el proceso electoral se rige por la seguridad jurídica y los plazos del cronograma electoral.

Por ello, reiteró que principios como la seguridad jurídica del país deben primar, dado que los cronogramas electorales se cumplan tal como los hitos señalados.

Roberto Sánchez insiste con narrativa de fraude en las elecciones y acudirá a la CIDH. Foto: difusión

“Una vez realizada la proclamación de resultados, la entrega de credenciales e inclusive la declaración de conclusión del proceso, el proceso se ha terminado y no se pueden retrotraer esas etapas“, acotó.

¿Se adelantará fecha de proclamación?

Como se recuerda, el Pleno del JNE tiene previsto para el 3 de julio próximo emitir el acta general de proclamación de resultados de la segunda vuelta.

No obstante, Valdivia precisó que “si se puede adelantar, se va a adelantar”, aunque todavía continúan con la fecha estimada.

Este martes se realizan también las proclamaciones descentralizadas de los Jurados Electorales Especiales de Lima Centro 2, Coronel Portillo, Huancavelica, Piura 2 y Tumbes.

Mientras que la del JEE de Huánuco será este miércoles 1 de julio.