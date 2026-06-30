El candidato presidencial Roberto Sánchez dijo que no reconocerá eventual gobierno fujimorista. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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El abogado del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, informó este martes que

Estas palabras llegan luego de que el por su disconformidad con los resultados electorales.

Es el Pleno del JNE el que tiene el último y definitivo pronunciamiento con relación a la materia electoral. Es más, el proceso electoral concluye con la resolución de conclusión del proceso emitida por el Pleno del JNE“, dijo a la prensa.

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Valdivia añadió que

Por ello, reiteró que principios como la seguridad jurídica del país deben primar, dado que los cronogramas electorales se cumplan tal como los hitos señalados.

Roberto Sánchez insiste con narrativa de fraude en las elecciones y acudirá a la CIDH. Foto: difusión
Roberto Sánchez insiste con narrativa de fraude en las elecciones y acudirá a la CIDH. Foto: difusión

“Una vez realizada la proclamación de resultados, la entrega de credenciales e inclusive la declaración de conclusión del proceso, el proceso se ha terminado y no se pueden retrotraer esas etapas“, acotó.

¿Se adelantará fecha de proclamación?

Como se recuerda, .

No obstante, Valdivia precisó que “si se puede adelantar, se va a adelantar”, aunque todavía continúan con la fecha estimada.

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Este martes se realizan también las proclamaciones descentralizadas de los Jurados Electorales Especiales de Lima Centro 2, Coronel Portillo, Huancavelica, Piura 2 y Tumbes.

Mientras que la del JEE de Huánuco será este miércoles 1 de julio.

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