Candidato presidencial, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Foto: Andina.
Candidato presidencial, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

ratificó la multa de 33 unidades impositivas tributarias (UIT) impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contra el partido Juntos por el Perú (JP) por la recepción de aportes de origen desconocido durante la campaña electoral del 2021.

Esta decisión que se oficializó hoy a través de la Resolución Nº 1139-2026-JNE,

El fallo ratifica la multa de 33 unidades impositivas tributarias (UIT), que, considerando la UIT vigente al momento de la sanción (S/ 5,350), equivale a S/ 176,550, impuesta previamente por la ONPE. Asimismo, mantiene la reducción del 10% del financiamiento público directo que recibe la organización política.

LEA TAMBIÉN: JNE rechaza pedido de nulidad masiva de mesas presentado por Juntos por el Perú

De acuerdo con el tribunal electoral, se acreditó la existencia de 17 aportes observados. De ese total, 16 fueron negados por las personas que figuraban como supuestos aportantes, mientras que uno de los registros correspondía a una ciudadana fallecida al momento en que se habría realizado la contribución económica.

El candidato presidencial Roberto Sánchez no reconocerá eventual gobierno fujimorista. Créditos: Andina
El candidato presidencial Roberto Sánchez no reconocerá eventual gobierno fujimorista. Créditos: Andina

Antecedentes:

de un procedimiento administrativo sancionador contra Juntos por el Perú por la presunta recepción de aportes de fuente prohibida, conducta tipificada como infracción muy grave en la Ley de Organizaciones Políticas.

En septiembre, la entidad determinó que la organización política era responsable por haber recibido 17 aportes de fuente prohibida, al tratarse de contribuciones de origen anónimo o no identificado, configurándose así la conducta infractora.

Tras un proceso de investigación que incluyó la solicitud de descargos al partido, en noviembre de 2025

Posteriormente, Juntos por el Perú solicitó la reconsideración de la medida, alegando presuntas vulneraciones al derecho a la debida motivación de las resoluciones administrativas y al derecho de defensa, señalando además que la lista de supuestos aportantes presentaba problemas de legibilidad.

No obstante, la ONPE declaró infundado el recurso y ratificó su decisión. Ante ello, el partido apeló al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solicitando la nulidad de la sanción impuesta.

JNE rechazó todos los argumentos de Juntos por el Perú

, los cuales fueron finalmente rechazados por el Pleno del JNE.

Entre sus principales cuestionamientos, el partido alegó que la información contenida en el expediente administrativo era ilegible, lo que, según sostuvo, impedía identificar con claridad datos como nombres, fechas, números de recibos y documentos de identidad, afectando así su derecho de defensa.

En ese sentido, la resolución precisa que el propio partido formuló observaciones detalladas sobre cada uno de los aportes cuestionados, lo que evidenciaría que estaba al tanto de los hechos materia de investigación por parte de la ONPE.

Decisión que se oficializó hoy a través del diario oficial El Peruano con la Resolución Nº 1139-2026-JNE. Fuente: El Peruano
Decisión que se oficializó hoy a través del diario oficial El Peruano con la Resolución Nº 1139-2026-JNE. Fuente: El Peruano

TE PUEDE INTERESAR

JNE sobre elecciones municipales y regionales: calificación de listas es hasta el 5 de agosto
JEE rechaza pedidos de nulidad de Juntos por el Perú en mesas del extranjero
Presidente del TC: “Todo demócrata debe respetar las decisiones del poder ciudadano”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.