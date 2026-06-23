De las 25 apelaciones 24 fueron declaradas infundadas. (Foto: GEC)
De las 25 apelaciones 24 fueron declaradas infundadas. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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, presentados por el partido Juntos por el Perú.

De dicho total, 24 apelaciones fueron declaradas infundadas, en tanto solo una fue declarada fundada en parte.

Dichas apelaciones fueron presentadas contra lo resuelto por los Jurados Electorales Especiales correspondientes, sobre actas electorales procedentes de varias circunscripciones del interior del país, como Lima, Piura, Pasco e Ica, y una de los Estados Unidos de América.

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De los referidos recursos, solo una apelación relacionada a un acta electoral observada en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura, fue declarada fundada en parte, indicó el JNE através de un comunicado.

La audiencia se realizó a través de la plataforma Zoom, en la que los abogados de las partes expusieron sus alegatos, en estricto cumplimiento del debido proceso.

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De las 25 apelaciones 24 fueron declaradas infundadas. Foto: ONPE.
De las 25 apelaciones 24 fueron declaradas infundadas. Foto: ONPE.

La sesión estuvo dirigida por el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, con la participación de los miembros del Pleno: Martha Elizabeth Maisch Molina, Gunther Gonzales Barrón, Rubén Torres Cortez y Aarón Oyarce Yuzzell.

Vistos los expedientes, el supremo colegiado electoral dejó las causas al voto para posteriormente, en sesión privada, deliberar al respecto y emitir pronunciamiento, en última y definitiva instancia.

En aras de la transparencia, la audiencia pública fue transmitida en directo por el canal institucional JNE Media (552 de Movistar) y por streaming mediante las redes sociales de la institución.

Las resoluciones correspondientes a los casos mencionados serán publicadas próximamente, en las cuales se expondrán los fundamentos que sustentan las decisiones adoptadas por el Pleno del JNE, en última y definitiva instancia.

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