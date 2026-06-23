El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspender el conteo de votos mientras se resuelven los recursos presentados por su agrupación. Ello, dn referencia a los votos del extranjero.

“Esta grave afectación deviene por una resolución jefatural de ONPE que, a solicitud del Ejecutivo, es decir, de la Cancillería, que bajó los estándares de convicción del voto, de seguridad jurídica al proceso electoral de la segunda vuelta, y esto ocurrió el 29 de mayo. Le quitó la obligatoriedad de la digitalización del acta, del escaneo del acta, para ser enviadas apenas concluido el proceso electoral. Regla que sí se cumplió para todos en la primera vuelta”, señaló.

“Para nosotros, esta irregularidad grave que aprobó ONPE deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares, pero hoy creemos que es el Jurado Nacional de Elecciones quien debe de parar esta acción, por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral”, continuó en conferencia de prensa.

En esa línea, dijo que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y anunció una jornada de movilización para este sábado.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Por ello, en esas condiciones de transgresión de las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Y en esa coherencia haremos la lucha democrática en el marco de la ley”, sostuvo.

Cabe precisar que, anteriormente Sánchez había señalado que respetaría los resultados de las elecciones.

Votos del extranjero

En conferencia de prensa, señaló que existen razones para cuestionar la validez de los votos emitidos por los peruanos en el extranjero y responsabilizó a la Cancillería y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Creemos que ha ocurrido una afectación grave al proceso electoral, específicamente aquellas llevadas adelante por las oficinas consulares. Me refiero al voto del exterior. Esta grave afectación deviene por una resolución de la ONPE que a solicitud del Ejecutivo, es decir de la Cancillería, le bajó los estándares de convicción del voto de seguridad jurídica al proceso electoral”, mencionó.

Según el candidato de izquierda, la principal irregularidad radica en que las actas electorales del extranjero no fueron digitalizadas inmediatamente después de la votación, como ocurrió durante la primera vuelta.

Hace unos días, la Cancillería descartó que se haya roto la cadena de custodia, explicando que el aplicativo de escaneo solo se usó en parte de los consulados en primera vuelta y que en segunda vuelta se optó por el envío físico debido a problemas técnicos.

La ONPE, por su parte, defendió la seguridad del procedimiento y sostiene que el envío físico de actas respondió a una solicitud formal de la Cancillería sin comprometer la integridad del proceso.