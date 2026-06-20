Más de 270,000 ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa durante la Segunda Elección Presidencial comenzarán a recibir la compensación económica de S/ 165, desde este lunes 22 de junio, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La compensación será abonada por el órgano electoral que ofreció la posibilidad de escoger una modalidad de pago, entre estas tres opciones:

Depósito en cuenta del Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA o Scotiabank

Depósito a través de la billetera digital YAPE

Cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.

Antes de la primera vuelta, los miembros de mesa seleccionados mediante sorteo público pudieron registrarse en la ONPE y elegir una de las tres modalidades de pago establecidas.

Para la segunda vuelta, quienes no lo habían hecho antes pudieron registrarse o modificar la modalidad de cobro mediante un trámite ante la mesa de partes del organismo electoral.

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Cronograma de pago:

Los depósitos en cuentas bancarias y a través de YAPE se efectuarán entre el 22 y el 24 de junio, y podrán identificarse bajo los siguientes conceptos:

BCP: Movilidad.

BBVA: A/TR Oficina Nacional de Proce.

Scotiabank: Tbk-pagos varios.

Banco de la Nación: Abono/Cargo por regularización.

YAPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Desde el jueves 25, podrán cobrar en una ventanilla de cualquier agencia del Banco de la Nación del país los que escogieron esta modalidad de pago, los miembros de mesa que asumieron el cargo estando en la fila de electores y quienes nunca se registraron.

Además, los ciudadanos que no pueden cobrar de otra manera debido a que la entidad bancaria rechaza transferir el monto como depósito o mediante YAPE. En todos esos casos, bastará con acercarse a una agencia del Banco de la Nación portando el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Atención de consultas:

La ONPE ha habilitado un enlace para que los ciudadanos que han sido miembros de mesa en la Segunda Elección Presidencial (SEP) puedan dar seguimiento a su pago: https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/ciudadano/validacion-de-dni

Además, se mantienen otros canales de atención de consultas.

•Correo electrónico: informes@onpe.gob.pe

•Línea gratuita: 0800-00513

•Asistente virtual (WhatsApp): +51 995404991