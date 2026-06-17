Las organizaciones políticas que participaron en las elecciones generales del 2026 reportaron ingresos por S/ 18.2 millones y egresos por S/ 15.1 millones durante la primera vuelta electoral, según un estudio elaborado por especialistas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El documento Análisis Electoral N° 7: financiamiento político privado EG 2026: organizaciones políticas y candidaturas, señala que 36 de las 39 organizaciones políticas participantes presentaron sus reportes financieros dentro del plazo establecido para la primera entrega.

Asimismo, el estudio identifica una alta concentración del financiamiento privado en un reducido grupo de organizaciones. Entre ellas destaca Alianza para el Progreso, que registró ingresos superiores a S/ 7.1 millones, equivalente a cerca del 40 % del total declarado para las campañas presidenciales.

Aportes individuales

La investigación revela que los aportes individuales constituyeron la principal fuente de financiamiento político privado al representar el 88.2% de los ingresos reportados. En contraste, los recursos obtenidos mediante actividades proselitistas alcanzaron apenas el 2.7% del total.

Respecto al destino de los recursos, la ONPE indica que una parte importante del gasto electoral estuvo orientada a actividades operativas y logísticas, como transporte, alquiler de locales, servicios y asesorías.

Los votos emitidos en el extranjero y en zonas de difícil acceso podrían resultar decisivos para definir al próximo presidente del Perú. Foto: EFE.

Candidaturas al Congreso

El análisis también evaluó el financiamiento de las candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados. Los reportes financieros registraron ingresos por más de S/ 38.5 millones y egresos cercanos a S/ 29.8 millones.

Entre los principales hallazgos figuran brechas de género, edad y territorio. En las candidaturas al Senado nacional, por ejemplo, los hombres reportaron ingresos promedio superiores a los de las mujeres. Asimismo, los candidatos menores de 30 años en la Cámara de Diputados registraron niveles de financiamiento significativamente menores que los de postulantes de mayor edad.

A nivel territorial, se observan diferencias significativas, pues las regiones del sur registran un nivel de financiamiento promedio más bajo para sus campañas; mientras que ciertas regiones del norte y oriente concentran mayores niveles de ingresos.

La ONPE recordó que la información sobre ingresos y egresos de campaña es de acceso público y puede ser consultada por la ciudadanía a través del portal Claridad.