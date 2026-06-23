El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó el anuncio de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, por señalar que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y convocar a movilizaciones en rechazo a los resultados electorales.

“Hoy día el señor Sánchez sabe cuál es el resultado y simplemente nos está diciendo que va a ir al margen de la ley y al margen de la democracia. Nos damos cuenta que es antidemocrático”, afirmó.

El dirigente fujimorista señaló que las instancias electorales ya han respondido a los recursos presentados por Juntos por el Perú y consideró que los cuestionamientos planteados por la agrupación carecen de sustento.

“Las instituciones electorales ya se han pronunciado y le han rechazado las acciones que ha venido presentando”, indicó, informó Canal N.

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Cuestionó que Sánchez siga promoviendo dudas sobre el proceso electoral

Galarreta también cuestionó que el candidato presidencial continúe promoviendo dudas sobre el proceso electoral cuando, pues las cifras disponibles muestran una diferencia prácticamente imposible de revertir.

Explicó que aún restan por contabilizarse 251 actas, equivalentes a cerca de 50 mil votos, pero consideró que ello no modifica la tendencia ya consolidada. “Salvo que el señor Sánchez saque el cien por ciento de los votos que faltan, no podría revertir la diferencia existente”, observó.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y evitar caer en discursos que, a su juicio, buscan generar incertidumbre respecto a la legitimidad del proceso electoral.

“Le pedimos a la población que mantenga la tranquilidad y que no se deje llevar por estas actitudes antidemocráticas”, manifestó.

Demora en proclamación de resultados oficiales

Respecto a las críticas dirigidas al Jurado Nacional de Elecciones por la demora en la proclamación oficial de resultados, Galarreta reconoció que la extensión del proceso genera espacios para cuestionamientos políticos, aunque recordó que las autoridades electorales deben cumplir con los procedimientos establecidos por ley.

“Mientras más largo sea este proceso, más espacio se le da a personas como el señor Sánchez para seguir especulando”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que la experiencia debería servir para impulsar mejoras en el sistema electoral con el objetivo de acelerar la entrega de resultados en futuras elecciones.

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Cuestionamientos planteados por Juntos por el Perú carecen de sustento, afirmó el candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular. Foto: GEC.

Tender puentes con otras fuerzas políticas

El candidato vicepresidencial adelantó que, en caso Fuerza Popular asuma el gobierno, buscará construir puentes con las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Indicó que la gobernabilidad requerirá diálogo con otras bancadas, así como con autoridades regionales y municipales, independientemente de sus posiciones políticas.

“Vamos a tender puentes con todos los grupos parlamentarios y con todas las autoridades democráticamente elegidas”, afirmó.

inalmente, evitó pronunciarse sobre la futura conformación de un eventual gabinete ministerial y señaló que esa decisión corresponderá exclusivamente a Keiko Fujimori en caso resulte proclamada presidenta de la República.

“El Perú necesita un gabinete amplio y esa será una decisión que le corresponderá tomar a la señora Keiko Fujimori”, concluyó.