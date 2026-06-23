Un eventual giro político en Perú y Colombia reabre el debate sobre integración, seguridad y atracción de inversiones. Foto: Composición Gestión/ Gemini.
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Giancarlos Torres
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La eventual llegada de gobiernos de derecha tanto en Perú como en Colombia podría marcar un punto de inflexión en América Latina. Más allá de las afinidades ideológicas, especialistas consultados por Gestión consideran que la región atraviesa un proceso de reconfiguración política impulsado por el desgaste de los gobiernos en funciones, la inseguridad y el desencanto ciudadano.

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