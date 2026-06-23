El triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia —a falta de la proclamación oficial— se produciría en un contexto en el que Perú también tendría a un gobierno de similar orientación política, como el de Keiko Fujimori. Para algunos analistas, este escenario podría traducirse en un acercamiento diplomático, un renovado impulso a la integración económica y una agenda regional más enfocada en seguridad y atracción de inversiones.

¿Fin de un ciclo?

Para el ex canciller e internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, el resultado colombiano confirmaría un nuevo ciclo político en América Latina.“El triunfo de Abelardo de la Espriella confirma y consolida la ciclicidad de la dinámica del monopolio del poder en América Latina hacia la derecha”, sostuvo.

Desde su perspectiva, el respaldo a candidaturas de derecha responde al “hartazgo” ciudadano frente a gobiernos de izquierda, a los que atribuye prácticas populistas y demagógicas.

Consideró, además, que la población demanda gobiernos “pragmáticos”, capaces de responder a problemas como la inseguridad y el deterioro económico.

Rodríguez Mackay afirmó que existe un “voto de castigo” contra las administraciones de izquierda en diversos países de la región y señaló casos como Bolivia, Chile y Colombia como ejemplos de un creciente desencanto ciudadano.

Sin embargo, el internacionalista Óscar Schiappa ofreció una lectura distinta. A su juicio, más que un cambio ideológico estructural, el fenómeno responde al agotamiento de la ciudadanía frente a las propuestas tradicionales.

“Creo que es sobre todo lo último. El electorado y los ciudadanos siguen buscando nuevas alternativas, cansados de las viejas recetas”, indicó.

Añadió que el incremento de la violencia y la incapacidad de los gobiernos para enfrentarla constituyen otro elemento central en las decisiones electorales recientes . No obstante, advirtió que todavía está por verse si De la Espriella podrá traducir sus promesas en resultados concretos desde la gestión pública.

El candidato de derecha Abelardo de la Espriella se alzó con la victoria en el conteo preliminar de los comicios presidenciales en Colombia, por sobre su contendor, el líder de izquierda Iván Cepeda. Foto: EFE.

Diplomacia pragmática y recuperación de vínculos

Uno de los principales efectos de una eventual coincidencia de gobiernos de derecha en Lima y Bogotá podría verse en el ámbito diplomático.

Schiappa consideró que el primer paso deberá ser el restablecimiento de las relaciones políticas entre ambos países para, posteriormente, avanzar en acuerdos económicos y comerciales.

En la misma línea, Rodríguez Mackay estimó que un eventual gobierno de De la Espriella abriría “un nuevo capítulo” en la relación bilateral con el Perú, luego de años marcados por diferencias ideológicas.

El ex canciller sostuvo, además, que la relación entre Perú y Colombia podría contribuir a revitalizar mecanismos de integración como la Alianza del Pacífico, bloque que, según afirmó, se vio debilitado durante los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México.

Schiappa coincidió en que la actual situación resulta paradójica, considerando que Perú mantiene tensiones diplomáticas precisamente con dos de sus principales socios dentro de ese mecanismo.

“Ciertamente, esto debe contribuir a recuperar el tiempo perdido y devolverle vigor a esta iniciativa”, manifestó.

Seguridad y economía, ejes de una nueva agenda

Respecto a la relación entre Colombia y Estados Unidos, Schiappa prevé que una eventual cercanía entre De la Espriella y el presidente Donald Trump podría traducirse principalmente en acuerdos vinculados a la lucha contra las drogas y las economías criminales.

Incluso, señaló que, tomando como antecedente reciente el caso venezolano, podrían evaluarse operaciones militares conjuntas para combatir estas actividades ilícitas.

No obstante, indicó que el panorama comercial aún presenta incertidumbres debido a la política arancelaria de Trump.

Por su parte, Rodríguez Mackay sostuvo que América Latina debería construir sinergias orientadas a promover la inversión privada y fortalecer las pequeñas y medianas empresas bajo esquemas de economía social de mercado.

Asimismo, destacó la necesidad de que la región actúe como bloque en el escenario internacional y diversifique sus relaciones comerciales más allá del Asia-Pacífico.

Cercanía entre De la Espriella y Trump podría traducirse principalmente en acuerdos vinculados a la lucha contra las drogas y las economías criminales, advierte especialista. Foto: EFE.

El factor seguridad detrás del giro regional

El internacionalista y profesor de la Universidad de Lima, Fabián Vallas, consideró que la denominada “teoría del péndulo” resulta insuficiente para explicar el actual escenario latinoamericano.

Según explicó, más que una simple alternancia entre derecha e izquierda, la región enfrenta un desgaste de sus democracias, incapaces de satisfacer las demandas de amplios sectores de la población.

Para Vallas, existe un elemento transversal que hoy influye decisivamente en los procesos electorales: el crimen transnacional.

“Cuando hay un régimen que es incapaz de poder detener la violencia hay una demanda de mano dura”, señaló durante una entrevista concedida a Canal N.

En ese sentido, sostuvo que la seguridad se ha convertido en un nuevo eje de disputa política en la región y que las propuestas de mayor firmeza frente al crimen organizado están obteniendo respaldo electoral.

Asimismo, proyectó que un eventual gobierno de De la Espriella favorecería el retorno de una “diplomacia pragmática” entre Lima y Bogotá, así como una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El especialista también estimó que la Alianza del Pacífico podría verse fortalecida y que Colombia podría mirar con mayor interés hacia los mercados asiáticos, en un contexto regional que continúa redefiniendo sus equilibrios políticos y económicos.