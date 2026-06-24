Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales de Colombia según el conteo preliminar, anunció este martes que su país se incorporará al Escudo de las Américas, la iniciativa promovida por Estados Unidos para enfrentar a los carteles del narcotráfico, una vez que asuma el mando el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro.

“A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia no será más gobernada por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo; pasaremos a combatirlo como corresponde”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El Escudo de las Américas fue lanzado en marzo por el presidente estadounidense, Donald Trump, como una coalición regional orientada a reforzar la lucha contra el crimen organizado. Actualmente participan gobiernos de tendencia conservadora como los de Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador, mientras que administraciones progresistas como las de Brasil, Colombia, Guatemala y México no se habían adherido inicialmente.

Abelardo de la Espriella anunció que Colombia se sumará al Escudo de las Américas desde el inicio de su mandato. Foto: X.

Respaldo de Trump

De acuerdo con el preconteo de la segunda vuelta presidencial celebrada el domingo, y a la espera del escrutinio definitivo, De la Espriella obtuvo el 49.66% de los votos, superando al candidato de izquierda Iván Cepeda, que alcanzó el 48.7%.

De la Espriella llegó a la contienda con un discurso alineado con la política de la Casa Blanca en temas de seguridad, lucha contra el crimen organizado y migración, además de contar con el respaldo público de Trump.

El lunes, durante declaraciones ofrecidas en la Casa Blanca, el presidente estadounidense destacó la victoria de De la Espriella, aseguró que “será un gran presidente” y sostuvo que las relaciones entre ambos países serán “mucho mejores”.

Relación entre Washington y Bogotá

Analistas prevén que la cooperación bilateral se fortalezca con la llegada de De la Espriella al poder, luego de un periodo marcado por fricciones diplomáticas entre Washington y Bogotá.

En los últimos años, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países que cooperan plenamente en la lucha contra el narcotráfico, mientras que el Gobierno de Petro cuestionó la metodología utilizada por Naciones Unidas para medir los cultivos de coca.

Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el exmandatario ha rechazado.

Con información de EFE.