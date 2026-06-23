El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el ultraderechista Abelardo de la Espriella, será un “gran presidente” y sostuvo que la relación bilateral entre ambos países será “mucho mejor” que la mantenida con la administración saliente de Gustavo Petro.

Durante declaraciones ofrecidas a la prensa en el Despacho Oval, Trump señaló que sostuvo una conversación telefónica con De la Espriella la noche del domingo, en la que este le agradeció el respaldo expresado por el mandatario republicano durante la campaña.

El jefe de la Casa Blanca calificó a De la Espriella, conocido como “El Tigre”, como “un buen hombre” y consideró un honor haber manifestado públicamente su apoyo a su candidatura.

“Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple”, comentó Trump al referirse a su respaldo. Asimismo, destacó los elogios que el líder colombiano hizo sobre su gestión en Estados Unidos y subrayó que la victoria electoral sorprendió a algunos analistas.

Horas antes, el mandatario estadounidense había felicitado a De la Espriella mediante un mensaje publicado en su red social Truth Social. “Espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países”, escribió.

El mandatario electo colombiano ha planteado una política de mayor alineamiento con Washington en seguridad y migración. Foto: EFE.

Apuesta por un mayor acercamiento con Washington

A lo largo de la campaña presidencial, Trump publicó varios mensajes de apoyo al entonces candidato del movimiento Defensores de la Patria y ofreció “apoyo total” a Colombia en caso de un eventual triunfo electoral.

De acuerdo con el preconteo oficial, y a la espera de los resultados definitivos, De la Espriella obtuvo el 49.66% de los votos en la segunda vuelta, superando al candidato izquierdista Iván Cepeda, quien alcanzó el 48.7%.

De la Espriella ha adelantado que buscará un alineamiento estrecho con Washington en asuntos relacionados con la lucha contra el crimen organizado y la política migratoria.

Consultado sobre las perspectivas de la relación bilateral, Trump respondió de manera escueta: “Será mucho mejor. Será un gran presidente” .

La llegada de De la Espriella a la Presidencia representa un giro respecto a la relación mantenida entre la Administración Trump y el Gobierno saliente de Petro, marcada por diversos desacuerdos políticos y diplomáticos.

En paralelo, la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca contempla fortalecer el liderazgo de Washington en América Latina mediante iniciativas regionales orientadas a combatir el narcotráfico y el crimen transnacional, entre ellas la alianza Escudo de las Américas, integrada por gobiernos de derecha de la región y a la que Colombia podría incorporarse.

Con información de EFE.