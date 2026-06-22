Abelardo de la Espriella llega para emitir su voto en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el domingo 21 de junio de 2026.
Abelardo de la Espriella llega para emitir su voto en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el domingo 21 de junio de 2026.
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Agencia Bloomberg
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Los bonos de Colombia subieron después de que Abelardo de la Espriella ganara una de las elecciones presidenciales más reñidas en la historia del país, preparando el terreno para un giro hacia políticas más favorables al mercado que han desatado repuntes en distintos países de América Latina.

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