Los bonos soberanos en dólares, que ya venían avanzando ante las apuestas de los inversionistas por una derrota del gobierno de izquierda, subían en toda la curva durante las primeras operaciones del lunes. Los títulos con vencimiento en 2054 lideraban las alzas, con un avance de 0.8 centavos hasta 116.9 centavos por dólar, según precios indicativos recopilados por Bloomberg.

De la Espriella se impuso en el conteo preliminar con una ventaja cercana a un punto porcentual sobre su rival de izquierda, el senador Iván Cepeda. El presidente Gustavo Petro sostuvo que la diferencia es demasiado estrecha para declarar un ganador y afirmó que los tribunales deberían determinar el resultado tras revisar las actas oficiales de votación, un proceso que podría tardar varios días.

“Una victoria por un punto sigue siendo una victoria, pero un margen tan estrecho redefine tanto el mandato como la capacidad de implementar políticas en distintos frentes”, escribió Diego Pereira , economista de JPMorgan Chase & Co., en un informe publicado el lunes. “Consideramos que la gobernabilidad, más que la dirección de las políticas, será la principal fuente de incertidumbre hacia adelante”.

Los inversionistas consideran que el regreso de la derecha al poder podría representar un punto de inflexión para Colombia, un país afectado por elevados déficits, una pesada carga de deuda y limitada inversión extranjera como consecuencia de las políticas de Petro. De la Espriella ha prometido revertir muchas de ellas mediante recortes de impuestos y gasto público, una ofensiva contra el crimen y la reapertura de la exploración petrolera.

Bonos colombianos subieron con ventaja de De la Espriella

Credicorp estima que la bolsa colombiana podría subir un 5% en los primeros días posteriores a la elección, con un potencial alcista de hasta un 20% en el largo plazo. Los rendimientos de la deuda local podrían caer entre 150 y 200 puntos básicos en los próximos meses, mientras que la moneda se fortalecería.

Sin embargo, el repunte podría ser temporal. Los analistas advierten que el estrecho margen de victoria genera interrogantes sobre posibles protestas y sobre la capacidad de gobernar de la nueva administración, lo que podría limitar el potencial de apreciación de los activos colombianos.

“Existe un riesgo significativo de confrontación dada la estrecha diferencia electoral”, afirmó Andrés Pardo , estratega para América Latina de XP Investments. “Dicho esto, el intento de Petro de poner en duda los resultados probablemente lo acerque más a problemas legales que a frustrar una transición democrática”.

Los cambios hacia gobiernos de derecha han impulsado importantes alzas de mercado en varios países de América Latina. Los activos argentinos se han disparado mientras el presidente Javier Milei avanza con su agenda de reformas económicas. Los bonos bolivianos también han subido tras la victoria de Rodrigo Paz el año pasado, respaldada por promesas de atraer inversión extranjera para sacar al país de su crisis económica más profunda en décadas.

El candidato a la Presidencia de Colombia, el izquierdista Iván Cepeda (c), pronuncia un discurso luego de conocer el conteo preliminar que le da una ventaja a Abelardo de la Espriella. (EFE/ Carlos Ortega).

Las apuestas por una derrota de la izquierda en Colombia comenzaron a impulsar los activos del país a principios de 2025 y cobraron fuerza tras el sorpresivo resultado de De la Espriella en la primera vuelta celebrada en mayo.

El respaldo de los mercados al nuevo presidente dependerá en gran medida de su capacidad para encauzar las cuentas fiscales hacia una senda sostenible. Colombia enfrenta actualmente el mayor déficit fiscal desde la pandemia. El gobierno proyectó una reducción del déficit en 2027, aunque ello depende de la aprobación de una reforma tributaria destinada a generar ingresos adicionales significativos, algo que se considera difícil de conseguir.

“El discurso sobre cuestiones fiscales, las propuestas y la composición del gabinete serán muy importantes”, señaló Daniel Velandia , economista jefe de Credicorp Capital Colombia. “Será un gobierno muy desafiante porque el país está completamente dividido en dos”.

Abogado penalista convertido en político, De la Espriella, de 47 años, conquistó a parte del electorado con su estilo mediático y una campaña centrada en la lucha contra el crimen, dirigida especialmente a votantes desencantados con la clase política tradicional. Su comportamiento es un fenómeno relativamente nuevo en Colombia, una nación socialmente conservadora en comparación con sus vecinos.

El presidente electo se suma a un grupo de líderes populistas latinoamericanos, como Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador, que han cultivado una relación cercana con el presidente estadounidense Donald Trump.