Aficionados llegan a la estación Meadowlands de New Jersey Transit (NJT) para asistir a un partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en East Rutherford, el 13 de junio.
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Agencia Bloomberg
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El Mundial 2026 de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá está otorgando un beneficio inesperado a algunos trabajadores de oficina: permiso para quedarse en casa.

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