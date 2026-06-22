US President Donald Trump, left, and Gianni Infantino, president of the Federation International Football Association (FIFA), hold a ticket to the final 2026 FIFA World Cup match in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Friday, Aug. 22, 2025. Trump announced that Washington's John F. Kennedy Center for the Performing Arts will host the draw for the 2026 FIFA World Cup.
US President Donald Trump, left, and Gianni Infantino, president of the Federation International Football Association (FIFA), hold a ticket to the final 2026 FIFA World Cup match in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Friday, Aug. 22, 2025. Trump announced that Washington's John F. Kennedy Center for the Performing Arts will host the draw for the 2026 FIFA World Cup.
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Agencia Bloomberg
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La idea de que más de 70,000 aficionados al fútbol llenarían el SoFi Stadium de Los Ángeles un lunes por la noche para ver a Nueva Zelanda enfrentarse a Irán parecía impensable. Si alguien me lo hubiera dicho, habría respondido: ni en cien años.

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