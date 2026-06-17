"Nuestra expectativa es alrededor de 100 mil a 150 mil pasajeros“, señaló Federico Tarling, Chief Service Officer de Assist Card International. El ejecutivo precisó que la demanda dependerá en gran medida del desempeño de los equipos latinoamericanos clasificados, ya que suele producirse un aumento de viajes de última hora conforme avanzan las selecciones.

Mayor concentración de viajeros en Norteamérica

Tarling explicó a Gestión que el Mundial no necesariamente genera más turismo global, sino que provoca una redistribución de los destinos elegidos por los viajeros.

“Lo que normalmente vemos no es tanto que el volumen de turistas crezca por un mundial; lo que sí sucede es que hay migración de turismo”, comentó.

En ese contexto, muchos viajeros que habitualmente optarían por Europa u otros destinos concentrarán sus viajes en las tres sedes mundialistas.

La expectativa de la compañía se sustenta también en la fuerte presencia latinoamericana en el torneo con Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panamá y México. Ello incrementará el flujo regional hacia Norteamérica.

Con la fiesta deportiva, la compañía proyecta que la participación de Estados Unidos, México y Canadá dentro de su portafolio global de asistencias pasará del actual 20% a entre 25% y 30%.

“De nuestro portafolio de asistencias en en la distribución geográfica Estados Unidos se lleva alrededor del 15%, México se lleva alrededor del 3% y Canadá por debajo del 1%. Si quieren poniéndolos a todos juntos hablamos de un 20% del total de lo que de lo que hacemos en Estados Unidos, en México y en Canadá. Por causa del mundial, nosotros creemos que esto va va a variar entre el 25 y el 30%”, detalló.

Estados Unidos concentra los mayores costos de atención

Uno de los principales riesgos para los viajeros sigue siendo el elevado costo de la atención médica en Estados Unidos. Según datos de la compañía, el costo promedio de una asistencia médica en ese país alcanza los US$ 1,500, muy por encima de otros destinos.

Tarling indicó que una visita a una sala de emergencias puede costar entre US$ 3,000 y US$ 3,500, mientras que una atención promedio en México ronda los US$250 y en Canadá los US$ 400.

“Con una simple consulta médica ya estás pagando el precio de la cobertura”, afirmó el ejecutivo.

El Mundial no necesariamente genera más turismo global, sino que provoca una redistribución de los destinos elegidos por los viajeros. EFE/Erik S. Lesser

Refuerzo de la atención digital

El Chief Service Officer de Assist Card International también comentó que vienen fortaleciendo sus canales digitales y su capacidad de respuesta médica. Actualmente, el 60% de las solicitudes de asistencia ya se gestionan a través de su aplicación móvil o WhatsApp, apuntó.

Asimismo, alrededor del 25% de los clientes reciben atención digital, sin necesidad de interactuar con un asesor humano, salvo con el médico.

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IA para mejorar la eficiencia

La tecnológica también avanza en la incorporación de inteligencia artificial en sus procesos internos. Si bien la empresa todavía no utiliza IA de cara al cliente en la atención por voz, ya la emplea para tareas de análisis, monitoreo de casos y procesamiento de información.

“Ya hay bastante uso de inteligencia artificial en evaluación de facturas, reintegros, monitoreos y resúmenes de información”, explicó Tarling.