El Mundial no necesariamente genera más turismo global, sino que provoca una redistribución de los destinos elegidos por los viajeros. Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP
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Sandra Alvarado Santillana
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La asistencia al viajero se prepara para uno de los mayores movimientos turísticos de la década. Assist Card estima que entre 100 mil y 150 mil pasajeros latinoamericanos contratarán sus servicios para viajar a Estados Unidos, México y Canadá durante el Mundial de Fútbol 2026, una cifra que incluso podría quedarse corta si las selecciones de la región avanzan en el torneo.

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