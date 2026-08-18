Actualmente, el centro logístico de WEG Perú en Ate tiene 3,500 m² y concentra el inventario de equipos para la industria peruana. (Foto: WEG Perú).
Actualmente, el centro logístico de WEG Perú en Ate tiene 3,500 m² y concentra el inventario de equipos para la industria peruana. (Foto: WEG Perú).
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Josimar Cóndor
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El sector de automatización industrial en el Perú entra en una fase de “alta tensión”. La gran minería acelera proyectos que exigen continuidad operativa, menor consumo energético y plazos de entrega más cortos de motores y equipos. En tal escenario, la capacidad de respuesta local se vuelve tan crítica como la tecnología y uno de los fabricantes más grandes del mundo acelera en un proyecto clave en Lima para capitalizar la demanda. Conozca la iniciativa que prepara la multinacional brasileña WEG en una de las zonas industriales más importantes de la capital.

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