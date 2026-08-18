Erick Vargas, general manager de WEG Perú, señaló que la matriz de capital brasileño tiene 65 años de operación, presencia en 42 países y fabrica en 18 territorios. Su vínculo con el Perú arrancó en la década de 1990 con representación comercial, pero en 2011 instaló su filial oficial.

Así, este 2026, la operación local cumple 15 años en el mercado de motores eléctricos y soluciones para industria. El siguiente paso es ampliar su músculo logístico, duplicando la capacidad de su almacén en Ate. En concreto, no apuntarán a sumar posiciones en altura, sino a crecer en metros cuadrados para absorber el nuevo volumen que proyecta el mercado. La decisión responde a la coyuntura.

“Estamos simplemente en tratativas comerciales, pero en este año, de todas maneras, necesitamos ese crecimiento por la coyuntura, por la necesidad, la demanda del mercado peruano. Es duplicar los metros cuadrados que tenemos de almacenamiento en el corto plazo”, comentó Vargas.

Actualmente, el centro logístico de Ate tiene 3,500 m² y concentra el inventario de equipos para la industria peruana: motores, equipos de automatización, variadores de velocidad, reductores mecánicos y pinturas industriales. Las líneas que más espacio requieren son tres. “Mayor extensión demanda la línea de motores eléctricos, la línea de transformadores y la línea de pintura, de pinturas industriales”, anotó.

Erick Vargas, general manager de WEG Perú. (Foto: WEG Perú).

Demanda minera exige más capacidad

Aunque WEG atiende a la industria en general, el Perú y Chile marcan una agenda distinta. Por el peso de la minería, la participación regional de la firma se concentra en ese sector.

De esa manera, la línea más sólida en el mercado local son los motores eléctricos de baja tensión, segmento en el cual la multinacional es un referente global y mantiene la mayor cuota en el país. “Estamos en 38% y algo de participación del mercado, entonces de cada 10 motores de baja tensión en el mercado, cuatro son de nuestra parte”, remarcó Vargas.

Sin embargo, el portafolio no se limita a motores. Las líneas incluyen transformadores de potencia con fuerte presencia en minería, generadores, subestaciones eléctricas, turbinas hidráulicas de vapor, aerogeneradores y una entrada creciente en plantas solares, sistemas de almacenamiento de energía y soluciones digitales bajo el paraguas de la industria 4.0.

La línea más sólida de WEG en el mercado local son los motores eléctricos de baja tensión.

Proyecciones y abastecimiento regional

Para WEG Perú, el 2026 arrancó con ruido político por la coyuntura electoral y esa situación impactó en varios negocios vinculados con su sector. Aun así, la compañía creció más de 5% el primer trimestre frente al mismo periodo del año pasado. Con un entorno más estable, la proyección es más auspiciosa.

“En estos momentos ya con algunos proyectos liberados, un mejor panorama político, proyectamos crecer más del 20% hasta fin de año”, declaró Vargas.

Para sostener ese ritmo, el abastecimiento es clave. Más del 90% del portafolio de WEG en Mercosur y Perú proviene de Brasil, desde su complejo de motores en Santa Catarina, que supera el millón de metros cuadrados. La matriz, además, viene ampliando fábricas de transformadores en Brasil y Colombia para atender la demanda regional.

Tres canales y nuevas líneas en expansión: movilidad eléctrica

El modelo comercial de WEG Perú es B2B y opera por tres vías: atención directa a cuentas clave de minería e industria, suministro a fabricantes de maquinaria que integran motores a bombas, ventiladores, chancadoras o fajas transportadoras, y una red de distribuidores que entregan soluciones integrales al cliente final. La firma también participa temprano en la fase de ingeniería de grandes proyectos mineros.

De cara al futuro, las líneas con mayor velocidad de crecimiento serán soluciones digitales, industria 4.0 y servicios. También ven potencial en movilidad eléctrica y almacenamiento industrial de energía.

“Tenemos cargadores eléctricos para autos. Inclusive nuestro local en Ate tiene cargadores eléctricos para autos, para personal, para clientes que puedan acceder a los mismos”, manifestó Vargas.

El soporte postventa combina personal especializado por línea y una red de técnicos locales certificados por fábrica en Brasil, lo que permite cobertura nacional. A 15 años de operación formal, el ejecutivo reconoce que queda mercado por desarrollar: “Hay mucho espacio por captar. No solo a nivel de cuentas clave, a nivel regional, sino a nivel de líneas de productos”, finalizó.