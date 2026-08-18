JP Business Consultancy desarrolla sus servicios bajo un modelo de acompañamiento que comienza antes de plantear una solución y continúa después de su implementación. La consultora analiza las necesidades de cada organización y, a partir de ese diagnóstico, articula especialistas en asesoría laboral, seguridad y salud en el trabajo (SST), recursos humanos y headhunting para atender distintos desafíos de la gestión empresarial.

Fundada en 2022 por Juan Pablo Mendoza, profesional con más de 15 años de experiencia en el mundo corporativo, la firma plantea una relación que busca ir más allá de atender una consulta o requerimiento específico. “Nuestro compromiso no termina cuando entregamos un informe o resolvemos una consulta. Empezamos por entender el negocio, acompañamos la implementación con un equipo multidisciplinario y seguimos presentes después del servicio para asegurar una mejora continua”, explica Mendoza, Founder & CEO de JP Business Consultancy.

Acompañamiento constante desde diagnóstico a la implementación

Este enfoque se desarrolla con un mismo equipo multidisciplinario a lo largo del servicio, lo que permite mantener el conocimiento adquirido sobre cada organización durante las distintas etapas del proceso. De esta manera, la consultora busca dar continuidad a las medidas implementadas y responder ante nuevas necesidades que puedan presentarse posteriormente.

Esta forma de trabajo se sustenta también en la experiencia corporativa de su fundador. Antes de crear la consultora, Mendoza desarrolló su carrera en organizaciones como Backus, Cementos Pacasmayo, COPEINCA, CNCH y REP, en áreas vinculadas con gestión de personas, relaciones laborales y asuntos legales. Asimismo, señala haber liderado 25 negociaciones colectivas con organizaciones sindicales en el país. “Conocemos lo que se siente estar del otro lado de la mesa, y eso nos permite construir soluciones que realmente funcionan para el negocio, no solo sobre el papel”, sostiene.

Una consultoría enfocada en relaciones de largo plazo

La firma busca trasladar esa experiencia hacia empresas que requieren soporte especializado sin limitar la relación al cumplimiento de una tarea específica. Según Mendoza, el contacto posterior permite revisar cómo funcionan las medidas implementadas y realizar ajustes conforme cambian las necesidades de la organización. “Nuestros clientes valoran esa cercanía sostenida, no una asesoría puntual. Se marca desde el primer contacto y continúa mucho después de resuelto el servicio”, afirma.

Como parte de su desarrollo, JP Business Consultancy ha construido una comunidad de más de 30,000 seguidores en LinkedIn y forma parte de la Asociación Peruana de Recursos Humanos (APERHU). La compañía proyecta continuar desarrollando su presencia en el mercado de consultoría empresarial mediante una propuesta que integra distintas especialidades y mantiene el seguimiento como parte del servicio.