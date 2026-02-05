El 29th Annual Global CEO Survey de PwC deja un mensaje claro para el 2026: los CEO enfrentan un entorno más exigente, con menor tolerancia al error y mayor presión por ejecutar decisiones complejas en plazos cada vez más cortos. Aunque los factores económicos, tecnológicos y geopolíticos siguen siendo relevantes, el estudio evidencia que la verdadera tensión estratégica se concentra en la gestión de personas, el liderazgo y la capacidad de sostener el desempeño organizacional.

En términos de crecimiento, el optimismo permanece. A nivel global, el 61% de los CEO espera una mejora económica en los próximos 12 meses. En Perú, esta confianza es aún mayor, llegando al 78%. Sin embargo, este optimismo convive con cautela: solo el 31% de los CEO peruanos se siente muy confiado respecto al crecimiento de ingresos en el corto plazo, frente al 39% en 3 años.

Este escenario no solo exige disciplina operativa, eficiencia y control, sino también revisar si las estructuras organizacionales, los modelos de trabajo y la productividad del talento están alineados con las metas de crecimiento. La estrategia financiera, por sí sola, ya no es suficiente; la capacidad de ejecución es hoy determinante.

El estudio muestra además una presión creciente sobre la gestión de personas. En Perú, una parte relevante de los CEO identifica la dificultad para atraer y retener talento como un freno al desempeño operativo, junto con la burocracia interna y el acceso a capital. A ello se suma el impacto de la inteligencia artificial: el 63% de los CEO peruanos espera que la adopción de IA reduzca el empleo junior en los próximos 3 años, mientras que los niveles senior se mantendrían estables.

Este dato plantea desafíos inmediatos en reconversión laboral, empleabilidad, liderazgo intermedio y relaciones laborales, especialmente en un país donde predominan empresas familiares y culturas organizacionales altamente personalistas. No sorprende que el 52% de los CEO en Perú declare que su principal preocupación es no transformarse lo suficientemente rápido para mantenerse al día con la tecnología y la IA, superando los promedios regionales y globales.

Además, la agenda de riesgos ha evolucionado. Aunque solo el 14% de los CEO peruanos se siente altamente expuesto a la volatilidad macroeconómica, un 60% planea fortalecer la ciberseguridad en los próximos 3 años, reflejando una mirada preventiva sobre los riesgos no financieros. En un contexto preelectoral y de mayor sensibilidad social, los conflictos laborales, las decisiones de personal mal gestionadas o los errores de liderazgo pueden escalar rápidamente en impactos reputacionales y financieros.

El CEO Survey deja un mensaje contundente para la alta dirección: el 2026 exigirá coherencia entre estrategia, personas y ejecución. Para los CEO y comités de gerencia, esto implica revisar si cuentan con un modelo claro de productividad y desempeño, fortalecer el liderazgo de los mandos medios y anticipar riesgos laborales y reputacionales antes de que se materialicen. En un entorno más incierto y exigente, la capacidad de liderar personas será lo que diferencie a las organizaciones que se adaptan de aquellas que se quedan atrás.