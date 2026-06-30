Una muestra de su apuesta por el mercado local es la llegada de MAS HR, socio autorizado de LinkedIn para comercializar, implementar y acompañar la adopción de sus soluciones en empresas peruanas . Rodrigo Lara Fernández, fundador y partner de MAS HR, explicó a Gestión que la decisión de instalar una operación local responde al potencial que observan en el mercado peruano.

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“Somos una empresa que lleva 30 años trabajando en gestión de personas en Chile y con clientes en distintos países de la región. Hemos abierto la operación en Perú porque nos parece un mercado muy interesante para los temas que trabajamos junto a LinkedIn, con foco en capacitación, desarrollo de personas y liderazgo”, señaló.

El ejecutivo destacó que la compañía ya contaba con experiencia previa en el país a través de clientes como el BCP, lo que les permitió conocer de cerca las necesidades del mercado. “Ya teníamos algunos clientes desde hace mucho tiempo, por lo que conocemos el mercado peruano y nos parece muy interesante instalarnos en Perú”, añadió.

Como parte de su desembarco, MAS HR ya cuenta con una representante instalada en Lima y prepara una estrategia orientada a incrementar el conocimiento de las soluciones de LinkedIn entre las empresas locales . “Nuestro objetivo durante este primer año es dar a conocer lo que hacemos. Vamos a realizar un evento en agosto junto con LinkedIn para acercar estas herramientas a las organizaciones peruanas”, comentó.

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Según aclaró, MAS HR es socio de LinkedIn en la división de Talent Solutions, que agrupa dos grandes líneas de negocio: Hiring, enfocada en reclutamiento y selección, y Learning, orientada al aprendizaje y la capacitación corporativa . “Ser partners significa que vamos a buscar dar a conocer con mayor profundidad las soluciones corporativas de LinkedIn en el Perú. Por el lado de Hiring, estas herramientas ayudan a las empresas a reclutar, seleccionar y encontrar talento en el mercado”, indicó.

Tecnología, banca y minería figuran entre los sectores con mayor demanda de talento en la red profesional. Foto: Andina

Radiografía del uso del LinkedIn en Perú

En ese sentido, mostró los principales resultados del reporte LinkedIn Talent Insights Perú – junio 2026. Uno de los hallazgos más relevantes es que el sector de servicios y consultoría de tecnologías de la información (TI) lidera ampliamente la demanda laboral en el país , con 1,742 anuncios de empleo activos. Le siguen la banca, con 794 vacantes; el comercio minorista, con 600; la minería, con 531; y la consultoría empresarial, con 523. De acuerdo con la clasificación de LinkedIn, todas estas industrias registran una demanda de talento entre moderada y muy alta.

Asimismo, el análisis evidencia una evolución en las competencias que buscan las empresas. El fundador y partner de MAS HR, destacó que las habilidades con mayor crecimiento durante el último año están asociadas principalmente a la transformación digital y el uso estratégico de la información. “Entre las habilidades con mayor crecimiento durante el último año destacan Gestión de la Exploración, que aumentó 91%; Microsoft PowerApps, con 68%; Servicios Legales, con 53%; Análisis de Datos, con 47%; y Microsoft Power BI, con 37%”, comentó a Gestión.

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Del lado de la oferta de talento, la capacidad de análisis se mantiene como la habilidad más común entre los profesionales peruanos registrados en LinkedIn , al estar presente en más de 359,000 perfiles. También figuran entre las competencias más frecuentes el trabajo en equipo, con más de 158,000 perfiles; ingeniería, con más de 153,000; y análisis de datos, con más de 143,000 profesionales. A estas se suman habilidades como AutoCAD, gestión de proyectos, atención al cliente, responsabilidad y Adobe Photoshop.

Para Lara, estas cifras reflejan que las organizaciones continúan valorando las competencias transversales, pero cada vez otorgan mayor relevancia a capacidades relacionadas con el análisis de información, la tecnología y la toma de decisiones basada en datos. “La capacidad de análisis sigue siendo una de las aptitudes más presentes entre los profesionales peruanos, mientras que las habilidades digitales continúan ganando terreno en línea con las nuevas necesidades del mercado laboral”, señaló.

El estudio también reveló que la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) concentra la mayor cantidad de profesionales registrados en LinkedIn , con 203,688 egresados, seguida por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 184,171, y la Universidad César Vallejo, con 166,508.

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En materia de formación académica, la carrera de Administración y Gestión de Empresas concentra la mayor cantidad de profesionales en LinkedIn en Perú, con 315,416 perfiles registrados . Le siguen Derecho, con 156,040 profesionales; Ingeniería Industrial, con 139,008; y Marketing, con 105,217 perfiles.

Entre las especialidades con mayor presencia en la plataforma también destaca Auxiliar Administrativo y Secretariado General, que concentra 103,900 profesionales, además de otras disciplinas vinculadas a la gestión empresarial, los servicios y áreas técnicas.

Respecto al nivel educativo, el informe revela que el 44% de los profesionales registrados en LinkedIn en Perú cuenta con grado de licenciatura , mientras que el 31% posee estudios de maestría y el 16% tiene un MBA. En menor proporción, el 5% registra estudios de diplomatura o pregrado, y alrededor de 4% cuenta con un Doctorado en Filosofía (PhD), reflejando una creciente presencia de perfiles con formación de posgrado en la red profesional.

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Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la participación de profesionales en la plataforma creció de aproximadamente 2,700 a 4,800 interacciones mensuales, reflejando un mayor interés por explorar oportunidades laborales y fortalecer redes profesionales.

LinkedIn Recruiter es una herramienta que permite a las empresas identificar, filtrar y contactar candidatos utilizando inteligencia artificial y datos de la red profesional. Foto: MAS HR

LinkedIn busca ampliar el uso de sus soluciones en Perú

Con la llegada de MAS HR, LinkedIn apunta a expandir el alcance de sus herramientas hacia un mayor número de empresas peruanas.

En efecto. el fundador de MAS HR señaló que actualmente sectores como banca, minería, tecnología, consultoría y educación superior concentran buena parte del uso de herramientas de LinkedIn, aunque identifican oportunidades para expandirse hacia otras industrias. “Nos interesa que otros sectores las vayan conociendo, quizás construcción, educación superior y organizaciones de distinto tamaño. Entendemos que esto será un proceso de dar a conocer, mostrar casos de uso y generar experiencias exitosas”, comentó.

En esa línea, consideró que desafíos como la informalidad y la alta rotación laboral podrían impulsar una mayor adopción de herramientas de gestión de talento. “En Chile vemos muchísimas medianas y pequeñas empresas utilizando las herramientas de reclutamiento de LinkedIn”, indicó. Por ello, u na de las prioridades de MAS HR será ampliar el acceso de las pequeñas y medianas empresas peruanas a las soluciones de LinkedIn .

¿Qué herramientas? En el frente de reclutamiento, MAS HR promoverá soluciones como LinkedIn Recruiter, orientada a la búsqueda y contacto de candidatos mediante inteligencia artificial; Job Slots, para la difusión segmentada de ofertas laborales; Vida en la Empresa, enfocada en fortalecer la marca empleadora; y Talent Insights, una herramienta de análisis de mercado laboral.

“Estas herramientas ayudan a las organizaciones a atraer talento, entender mejor el mercado y tomar decisiones basadas en datos sobre sus estrategias de personas”, sostuvo Lara. Otro de los pilares de la estrategia será LinkedIn Learning, la plataforma de capacitación que reúne más de 20,000 cursos en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos, liderazgo y gestión.

Según Lara, la capacitación se ha convertido en un factor relevante para enfrentar la rotación laboral. “Muchas personas señalan que dejarían una empresa no solo por un tema salarial, sino también por falta de oportunidades de desarrollo o problemas de liderazgo. Ahí hay una necesidad importante de trabajar capacitación y desarrollo de carrera”, indicó.

Como parte de su rol, MAS HR también apoyará a las empresas en la creación de rutas de aprendizaje para sus colaboradores. “Ayudamos a construir programas formativos adaptados a cada organización. Por ejemplo, si una empresa quiere capacitar a su personal en inteligencia artificial, podemos diseñar un recorrido desde contenidos básicos hasta niveles más avanzados”, explicó.

Para el ejecutivo, este tipo de iniciativas no solo fortalecen las capacidades de los trabajadores, sino que también contribuyen a su permanencia dentro de las organizaciones. “Cuando las personas sienten que están aprendiendo y desarrollándose, valoran mucho más a la organización. Por eso creemos que estas herramientas ayudan tanto a atraer como a retener talento”, concluyó.