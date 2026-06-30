La plataforma reúne a cerca de 6.4 millones de profesionales en Perú y se ha consolidado como la principal red orientada al mercado laboral. (Foto: Stock)
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Karen Guardia Quispe
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No hay duda de que LinkedIn se ha consolidado como la plataforma profesional más usada en Perú. Según el reporte LinkedIn Talent Insights: Mercado de Talento – Perú, junio de 2026, la red reúne a cerca de 6.4 millones de profesionales activos en el país y registra 403,145 cambios de empleo durante el último año. Además, contabiliza cerca de 23,984 anuncios de empleo, con 52,683 profesionales que han interactuado con estas oportunidades laborales. ¿Qué oportunidades ha identificado en Perú?

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