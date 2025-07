Existe una creencia errada de que los jóvenes “ya conseguirán pronto algo” o que los ejecutivos o gerentes “lo superan rápido” porque quizá tienen más ahorros o contactos. Nada más lejos de la realidad. Para los jóvenes, un primer “fracaso”, que ciertamente no lo es, no siempre los encuentra con la madurez suficiente. Y para los ejecutivos, a mayor nivel de responsabilidad, mayor suele ser el golpe emocional. No se trata solo de dejar una posición: se trata de perder una parte de nuestra identidad, de nuestra rutina, de la tribu donde compartíamos muchas horas diarias. Se afecta la autoestima, la dignidad, la seguridad financiera y, muchas veces, lo emocional.

Acompañar el duelo

El primer paso es acompañar a la persona en su duelo con afecto, especialmente si esa persona, además, fue dejada ir sin el respeto adecuado, lo que hace el duelo más profundo. A todas las personas les afecta que las rechacen, que las saquen del lugar donde sentían que pertenecían. Por eso, es importante ayudarlas a comprender que cambiar de trabajo (por decisión propia o ajena) es parte normal del ciclo de vida laboral. No hay que sentir vergüenza ni, menos, abandonarse. A veces tenemos trabajo, a veces toca salir a encontrar otro.

No hay que sentir vergüenza ni, menos, abandonarse cuando se pasa por una fase de desvinculación laboral. (Foto: iStock)

Que hagan un plan

Muchas personas reaccionan inicialmente de forma más emocional: “Voy a emprender”, sin haber hecho un plan de negocio adecuado; “me voy de viaje”; “no quiero volver a pasar por esto”. Pero lo clave es ayudarlas a preguntarse: ¿qué quieres hacer verdaderamente?, ¿dónde quieres estar?, ¿hasta dónde quieres llegar? Eso ayuda a establecer el siguiente objetivo laboral, siendo leales a ellas mismas e, idealmente, a sus pasiones y/o talentos.

Que investiguen

Luego, es clave investigar, prepararse y capacitarse para definir las posiciones, objetivos y sus posibles requerimientos. La carrera profesional debe tomarse en serio. No basta con mirar vacantes en LinkedIn: hay que identificar dónde es mejor trabajar y cómo aportar valor mediante experiencia, habilidades y competencias, sustentado con logros cuantificables. Y tener muy claro cómo aportar a esa posición en específico, no solo lo que se hizo en las anteriores.

La carrera profesional debe tomarse en serio. No basta con mirar vacantes en LinkedIn: hay que identificar dónde es mejor trabajar y cómo aportar valor mediante experiencia.

Que se preparen para el mercado

La preparación para las entrevistas de trabajo es fundamental: ensayar respuestas, grabarse, afinar el marketing personal, es decir, ser claros en cómo nos perciben los demás y mejorarlo. Y, por supuesto, revisar a fondo la web y redes de la empresa, sus productos o servicios, su cultura y valores. ¿Cómo pretendes encajar si no sabes quiénes son o qué necesitan? Durante las entrevistas, es importante preparar las respuestas a las probables preguntas difíciles, pero también preparar las preguntas a realizar. Una sugerencia importante: preguntar pronto cuál es el reto de la posición, del área y de la empresa; cuáles son las prioridades de los primeros seis meses; qué perfil buscan realmente. Esto no solo demuestra interés, también permite evaluar si allí es donde queremos trabajar y, por supuesto, responder mejor durante las entrevistas.

Que desarrollen su red de confianza

Tres de cada cuatro trabajos se consiguen gracias a datos o referencias de personas en nuestra red de confianza, recordando siempre que los contactos no son nuestros compradores, sino los vendedores de nuestros servicios profesionales, marca personal y reputación. La transición entre trabajos es el momento ideal para actualizar los vínculos con personas con quienes el aprecio es mutuo, trayendo esas relaciones a valor presente.

Darles positivismo y esperanza

Quienes están sin trabajo necesitan positivismo, esperanza, fe, datos, apoyo desinteresado y buenos consejos. Ojalá estas ideas les sirvan para ayudarlos, aunque sea un poco. Pueden encontrar muchas más en lhh.pe sin costo alguno por supuesto.