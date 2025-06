¿Te has preguntado cuál es el equilibrio ideal de mentalidad que debemos tener para avanzar en la vida? Hay dos pilares fundamentales: no tomarte nada personal y entrenar tu mente constantemente.

Aunque nacemos con una mente ilimitada, crecemos rodeados de condicionamientos que nos dicen lo contrario: “eso no es para mí”, “no puedo”, “otros tienen suerte”. Estos pensamientos no son reales, son el resultado de años de programación mental. Cuando aparece una oportunidad y tu primera reacción es: “eso no es para mí, es muy difícil, no tengo el dinero”, estás operando desde una mentalidad limitante, comenta Janneth Parra, gerente comercial de INANDES Grupo Financiero.

En cambio, si piensas: “esa oportunidad es mía, ¿cómo la tomo?”, podrías estar activando tu mentalidad expansiva.

Siete pasos

Tu mente crea tu realidad

La mente es la computadora más potente del mundo. Cada pensamiento que tienes genera una emoción, una decisión y un resultado. Si tus pensamientos giran en torno al “no puedo”, eso es exactamente lo que podrías estar manifestando, señala Parra.

Por ejemplo, “si ves una vacante laboral y piensas que ya está arreglada, ni te presentarás. Pero si crees que es para ti, actúas con decisión. La diferencia no está en la oportunidad, sino en cómo te hablas a ti mismo”.

¿De dónde vienen nuestras limitaciones?

Desde la infancia comenzamos a ser condicionados. Si un niño es etiquetado como “lento”, “distraído” o “hiperactivo”, crecerá creyendo que tiene algo mal. Esa narrativa se instala en su mente como verdad. Lo mismo ocurre con frases comunes como “no sirves para esto” o “eres muy bruto”. Son semillas negativas que germinan con el tiempo y se convierten en límites mentales.

La clave: consciencia y acción

El primer paso para romper tus límites es ser consciente de lo que piensas. Si hoy alguien te ofrece un negocio y tu respuesta inmediata es “eso no es para mí”, detente. Pregúntate: ¿de dónde viene esta creencia? El cambio empieza al declarar: “yo puedo, yo soy capaz, esa oportunidad es para mí”. Actuar desde esa certeza, incluso sin garantías, transforma tus resultados.

“No se trata solo de pensar positivo, sino de creerlo profundamente y actuar en consecuencia”, añade la ejecutiva.

Alimenta tu mente con lo correcto

Tu entorno, tus conversaciones, las noticias que consumes, las series que ves y hasta la música que escuchas, todo alimenta tu mente. Si te rodeas de quejas, dramas y malas noticias, eso es lo que seguirás creando en tu vida.

Sé consciente de: ¿Qué tipo de contenido consumes?, ¿Tus conversaciones son positivas o tóxicas?, ¿Tu círculo te impulsa o te limita? Tú decides a qué le das espacio en tu mente. Ponle filtros. Así como cuidas lo que comes, cuida lo que dejas entrar a tu pensamiento.

Cuerpo, mente y energía: un solo sistema

No puedes esperar tener energía, entusiasmo y claridad mental si alimentas tu cuerpo con comida chatarra. Tu cuerpo es tu templo, y lo que ingieres afecta directamente tu actitud y estado emocional.Una mente poderosa necesita un cuerpo saludable. Cuida tu alimentación, muévete, duerme bien y verás cómo tu energía se alinea con tu propósito.

¿A quién le estás alquilando tu mente?

Como dice Margarita Pasos: “Cuidado a quién le alquilas tu mente”. A veces un simple malentendido en casa o un café frío por la mañana se convierte en la excusa para arruinar todo tu día. ¿Estás dejando que cosas pequeñas ocupen espacio valioso en tu mente? Sé selectivo. Tus pensamientos son semillas: lo que plantas hoy, lo cosecharás mañana.

Tú eres ilimitado

Elimina la idea de que “no puedes” o “no es para ti”. Rompe tus límites mentales, rodéate de personas que te inspiren, cuida tu salud física y emocional, y recuerda: la realidad que vives es reflejo de la mente que cultivas. Hoy es un gran día para declarar: “yo puedo, yo merezco, y voy por todo”.