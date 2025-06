“La comunicación no verbal permite que el mensaje realmente llegue a las personas, tanto en equipos de trabajo como con pares o colaboradores de otros niveles. Los gestos, miradas y posturas corporales son señales que complementan lo que se dice verbalmente y ayudan a transmitir preocupación genuina, empatía o autoridad según el contexto. Además, creo que el emisor es el responsable de captar y mantener la atención del receptor, y eso incluye saber cómo se está comunicando más allá de las palabras”, menciona Sebastián Ausin, country manager de Buk Perú.

Sebastián Ausin, country manager de Buk Perú, comenta sobre liderazgo y la comunicación no verbal (Foto: BuK)

Asimismo, advierte que no es lo mismo dirigirse a un equipo interno que iniciar una conversación de negocios, aunque hay principios en común: ambas situaciones requieren planificar bien el mensaje y adaptarse al contexto.

“Es clave leer la disposición del otro, lo que algunos llaman “read the room”, para asegurarse de que el mensaje esté siendo bien recibido”, agrega.

Cuando no se menciona, pero se transmite

Pietro Solari, country manager de Gallagher Perú

-¿Qué tan clave es para usted la comunicación no verbal cuando lidera equipos?

Es un aspecto fundamental pues puede revelar las verdaderas posiciones o intenciones de las personas, expresar algo vocalmente no necesariamente revela cual es la intención o posición con respecto a uno u otro tema. Muchas veces una reacción no verbal dice mucho más que muchas palabras.

-Cuando se dirige a su equipo, ¿qué tipo de posturas recomienda?

Creo que siempre se debe guardar cierta formalidad, lo que no implica rigidez. Se debe guardar la forma y el espacio debe ser el adecuado, sin demasiados elementos distractores, dependiendo por supuesto de la seriedad de los temas a tratar.

-¿Qué técnicas utiliza para leer a sus colaboradores?

La observación. Soy de observar y escuchar, dejar que la gente se explaye con libertad y así tener, desde mi experiencia, una mejor lectura de las personas.

- ¿Ha llevado cursos de coaching ejecutivo?

Si, definitivamente son procesos valiosos que te brindan herramientas para mejorar y complementar tus habilidades de liderazgo. En mi caso me ayudo a entender cuál era mi estilo, como era éste percibido por la gente que trabajaba conmigo y que tenía que hacer para que mi comunicación en interacción sea más efectiva.

Rolando Lindo, CEO de Lolimsa, comparte su experiencia liderando equipos y sobre la importancia de la comunicación no verbal. (Foto: Lolimsa)

Rolando Liendo, CEO de Lolimsa

- ¿Por qué es importante la comunicación no verbal para usted?

La comunicación es la base del liderazgo. Esta incluye tanto la verbal como la no verbal, y esta última es vital para transmitir emociones y reforzar el vínculo con el equipo. En una sociedad del conocimiento, donde las personas son el recurso más importante, gestos como una sonrisa al dar una indicación o una palmada en la espalda pueden transmitir confianza y motivación.

Mientras que, acciones como hablar con un colaborador cuando se revisa el celular comunican desinterés y afectan la relación. La comunicación no verbal, entonces, refuerza el discurso del líder, transmite confianza y moldea la cultura del equipo.

- ¿Qué técnicas usa para leer a sus colaboradores?

Uso principalmente cuatro técnicas, que se aprenden y perfeccionan con el tiempo:

• Saber escuchar: Es un acto de atención y respeto, distinto de simplemente oír. Muchas veces creemos escuchar, pero solo esperamos nuestro turno para hablar.

• Empatía: Más allá de “ponerse en los zapatos del otro”, se trata de usar un lenguaje que traduzca emociones. Por ejemplo, para entender tu hambre de niño, puedo compararla con mi soledad de joven, y desde ahí comenzar a comprender tus motivaciones.

• Asertividad: Consiste en usar lenguaje positivo. No es lo mismo decir “ya no eres tan borracho como antes” que “mantenerte sobrio ha impactado positivamente tu crecimiento laboral”. El lenguaje positivo impulsa el desarrollo personal.

• Análisis del entorno familiar: Observar comportamientos familiares también ayuda. Quien es un buen padre o hijo suele ser un trabajador responsable. Por eso, me interesa mucho conocer la vida familiar de mis colaboradores.

- ¿Ha llevado cursos sobre coaching ejecutivo?

No he tomado cursos de coaching ejecutivo como tal, pero sí he seguido decenas de talleres y hasta un posgrado en desarrollo personal, lo que me ayudó a mejorar mis relaciones tanto laborales como familiares.

Participé en sesiones de escucha, reconciliación, comunicación asertiva, técnicas para discutir sin herir, entre otras. Aún sigo formándome y leyendo sobre estos temas. Creo que ser buen profesional es relativamente fácil; ser una buena persona requiere más esfuerzo y trabajo constante. Siempre hay espacio para mejorar, sobre todo como seres humanos.

LEA TAMBIÉN: Puestos y perfiles clave que deben atraer y retener las empresas cuando se trata de talento

Sangram Sahooo, country manager de Tata Consultancy Services Perú

-¿Es clave para usted la comunicación no verbal cuando lidera equipos?

Es fundamental. Como líder, uno debe ser consciente del impacto que genera incluso en silencio. En un entorno multicultural y altamente digitalizado como el nuestro —donde gran parte de la interacción ocurre de forma remota— los gestos, la postura, el tono de voz e incluso las pausas comunican tanto como las palabras. La comunicación no verbal puede transmitir confianza, apertura o tensión de manera más potente que cualquier discurso.

- Cuando le toca dirigirse al equipo, ¿qué tipo de posturas recomienda?

Recomiendo posturas abiertas, centradas y activas. El lenguaje corporal debe invitar al diálogo, reflejar presencia y proyectar convicción. Si bien adapto mi postura según el contexto —especialmente en negociaciones—, mantengo una coherencia en los principios que sostienen la interacción. La autenticidad y la claridad son constantes que no deberían cambiar, sin importar el escenario.

¿Qué técnicas usa para leer a sus colaboradores?

Observar pequeños cambios de comportamiento es clave: desde las expresiones faciales y la energía durante una reunión, hasta el nivel de participación o el lenguaje corporal en contextos informales. Practico la escucha activa y formulo preguntas abiertas para entender lo que muchas veces no se verbaliza.

En equipos diversos y multiculturales, saber leer entre líneas y comprender los matices culturales es una competencia esencial del liderazgo.

¿Ha llevado cursos sobre coaching ejecutivo?

Sí, he llevado formaciones en coaching ejecutivo y liderazgo, además de lecturas especializadas que me han acompañado en el camino. Al inicio, como muchos líderes, me centraba en qué decir. Con el tiempo entendí que liderar es, sobre todo, conectar. Y para eso se necesita un trabajo constante de autoconocimiento y desarrollo personal.

Joel Jacobs, gerente de desarrollo de negocio de ASUS Perú. (Foto de Asus)

Joel Jacobs, gerente de desarrollo de negocio de ASUS Perú

- ¿Cree que es clave la comunicación no verbal cuando se habla con los equipos?

Creo que la clave es entender y saber leer las necesidades en materia de comunicación de tus colaboradores. Para algunos, la comunicación no verbal puede ser una muy buena herramienta para dejar claros cierto tipo de mensajes. Sin embargo, para los que manejan un perfil más concreto y racional las palabras y mensajes claros son indispensables para una buena gestión. En resumen, considero que es una buena herramienta mas no una clave imprescindible para comunicar.

- ¿Qué tanto se prepara cuando debe dar el mensaje?

Todo mensaje al equipo debe de tener objetivos concretos. En este sentido, es importante la preparación estructurando el discurso de manera adecuada. En cuanto a la comunicación no verbal, en mi experiencia, es más efectiva cuando tiene una dosis de naturalidad. Debido a su naturaleza es difícil que sea efectiva si se nota ensayada o actuada. En mi opinión, está más relacionada con la capacidad del gestor de transmitir emociones en su discurso, más que una preparación per se.

- Y, ¿cómo puede leer a sus colaboradores?

Un buen gestor debe tener la capacidad de entender las necesidades de sus colaboradores, sean verbalmente expuestas o por medio de comunicación no verbal. La dificultad reside en qué tan expresivos o fáciles de leer son los miembros de tu equipo. Considero que esta habilidad es clave y por ende concluyo que, si un alto ejecutivo, CEO o Gerente ha llegado a dicha posición, es por un desarrollo en mayor o menor medida de dicha habilidad. Me parece más relevante el enfoque de comunicación no verbal desde esta perspectiva, para entender a los colaboradores, sobre la de utilizarla para transmitirles mensajes a ellos.